«Авантюра чистої води і просто злочин!» Чапкіс розповів, як шахраї використовують його в рекламі засобу для потенції

Після того, як відомий український хореограф Григорій Чапкіс в інтерв’ю журналісту Дмитру Гордону розповів про своє особисте життя з молодою коханкою, в інтернеті з’явилися підроблені інтерв’ю, в яких він нібито рекламує засоби для очищення судин і поліпшення потенції.

«Мені почали телефонувати знайомі і незнайомі люди, розпитувати, що за препарат, як діє. Я відразу і не розумів, про що йде мова, а люди лише дивувалися, що я нічого не можу їм пояснити. Виявляється, в інтернеті йде активна рекламна кампанія, де я нібито рекламую препарат для потенції. Почав шукати. Тоді я і побачив ці фальшиві інтерв’ю. Останнім часом я давав інтерв’ю тільки програм «В гостях у Дмитра Гордона» і «Життя відомих людей». Шахраї взяли частині інтерв’ю, і доповнили їх розповідями про свій препарат від мого імені. Я хочу, щоб всі знали: я про це засобі нічого не знаю і ніколи його не брав. А ці інтерв’ю – афера», – сказав співрозмовник.

За словами артиста, йому офіційно не пропонували брати участь у рекламі лікарських засобів. Його ім’я використовують незаконно.

«До мене ніхто ніколи не звертався з пропозицією про участь у такій рекламної кампанії. Я жодного дозволу на використання свого імені не давав. А потім – почитайте ці дурні питання і відповіді! Я б ніколи такого не сказав», – зазначив Чапкіс.

Артист розповів, що разом з друзями провів невелике розслідування, щоб дізнатися, як працює схема продажу кошти.

«Я попросив свого знайомого зробити замовлення на цьому сайті. Влаштовано все так: людина реєструється на сайті і залишає свій номер телефону. Йому телефонує жінка, яка видається лікарем, і переконує купити пігулки. Реклама стверджує, що можна купити всього за одну гривню, але виявляється, потрібно замовити курс лікування або як мінімум дві упаковки. Щоб одну з них отримати за одну гривню. А це коштує 800 гривень. Це авантюра чистої води і просто злочин. Вони ж труять людей! Порушують не тільки мої права, але й права сотень тисяч людей, яких обманюють», – обурився хореограф.

Артист підкреслив, що готовий відстоювати свої права, просить всіх людей уважно ставитися до реклами в інтернеті і не довіряти інформації з неперевірених джерел.

89-річний український хореограф Григорій Чапкіс в інтерв’ю засновнику проекту «ГОРДОН» Дмитру Гордону у програмі «В гостях у Дмитра Гордона» розповів, що з появою в його життя 38-річної Людмили у нього почався новий етап. «Я зустрів жінку абсолютно випадково, коли вже махнув на себе рукою, коли думав, що вмираю», – зізнався Чапкіс.