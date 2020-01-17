Спекулянти під заява Гончарука розгойдують валютний ринок і роздувають курс долара

Схоже, вони вирішили непогано заробити на новини про заяву щодо відставки прем’єр-міністра Олексія Гончарука. Як тільки ЗМІ почали розносити новину про його звільнення, ціна долара на міжбанку активно пішла вгору: 17 січня безготівкові валютні торги відкривалися в рамках 24,11/24,17/ грн/$, але вже до 11:30 котирування підскочили до 24,29/24,32/грн/$. Кажуть, що ринок готові вести до 24,35/24,40/грн/$.

Але тільки при одному «але»: якщо Нацбанк не вийде підтримувати гривню. Саме так він себе веде. Не продає долар для підтримки гривні. Всі можливості для цього у нього є — зовсім нещодавно регулятор хвалився про те, що за підсумками 2019 року його золотовалютні резерви вийшли на семирічний максимум. Додали в обсязі 22%, і опинилися на позначці $25,3 млрд.

Тобто валюта НБУ. Але з самого ранку він «топить» за свого улюбленого прем’єра-профана. Подорожчання долара напевно спробують видати за негативну реакцію бізнесу на заяву Гончарука про відставку. Гарна така собі версія, але відверто неправдива.

Справжня куди прозаїчніша і неприємна для Мінфіну з НБУ. Кажуть, що девальвацією гривні влади хочуть догодити іноземцям, які готуються купувати велику партію ОВДП (уряд буде розміщувати 7-річні держоблігації). І наполегливо попросили наш уряд з Нацбанком допомогти йому заробити на курсовій різниці. А саме: підняти максимально підняти курс долара. Щоб вони якомога вигідніше продали свій долар перед закупівлею паперів Мінфіну.

Кажуть, що 24,40 грн/$ для іноземців недостатньо високо. Їх цікавило 24,50 грн/$ і вище. Ринок спочатку піднімуть по максимуму, а згодом і до 22 грн/$. Нерезидентам на радість, а бізнесу на розчарування. Імпортери наберуться дорого долара, а потім будуть рахувати збитки.

А Нацбанку з Мінфіном — нічого. Вони заявлять, що не могли впоратися з психологічною реакцією ринку на відставку уряду, а долар не продавали відразу, оскільки більше не регулюють курс — в країні вільне курсоутворення і немає адміністративного регулювання ринку. Ну а бізнес (експортери) не продавали валюту, оскільки як раз вчора отримав відшкодування ПДВ на 5,9 млрд грн. Не був мотивований до валютних продажу. Країну знову обдурять, зі стандартним переліком відмовок в рамках активного будівництва піраміди ОВДП.