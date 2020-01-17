“Слуги народу” дозволять гральний бізнес за шалені гроші

Верховна Рада (ВР) прийняла за основу доопрацьований законопроект про гральний бізнес. Азартні ігри можна буде організовувати і проводити при наявності дуже дорогий ліцензії та виключно в готелях, вводиться принцип “відповідальної гри”, буде створено реєстр “самообмежень осіб” і систему онлайн моніторингу для отримання даних від ігрового обладнання для державного контролю.

На вивісках гральних закладів ми не побачимо слова “казино”, “ігрові автомати”, “ставки” . Законопроект також передбачає створення у державному бюджеті України спеціального Фонду для підтримки медицини, спорту та культури – його сформують за рахунок ліцензійних платежів.

Про прийняття законопроекту, який стосується легалізації грального бізнесу, KV стало відомо в ході пленарного засідання ВР 16 січня.

Винесений на повторне перше читання законопроект №2285-д “Про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор” підтримало 260 нардепів.

Проти голосували фракції “Опозиційна платформа – За життя”, “Європейська солідарність”, ВО “Батьківщина”, “Голос”, чиї спікери розкритикували ідею легалізації грального бізнесу під час обговорення документа.

Проектом закону, зокрема, вводиться виключний перелік видів діяльності у сфері азартних ігор, дозволених в Україні, а саме:

організація та проведення азартних ігор у гральних закладах казино;

організація та проведення азартних ігор казино через мережу Інтернет;

організація та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах;

організація та проведення букмекерської діяльності через мережу Інтернет;

ліцензія на організацію та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів;

випуск та проведення лотерей;

організація та проведення азартних ігор в покер через мережу Інтернет.

Організатором азартних ігор може бути виключно юридична особа, розмір статутного капіталу якого дорівнює чи перевищує суму 30 млн гривень грошовими коштами.

У доопрацьованому законопроекті виключено положення про можливість розміщення залів гральних автоматів та букмекерських пунктів в окремих будівлях.

Зали ігрових автоматів дозволяється розміщувати тільки в п’ятизіркових готелях з номерним фондом не менше 200 номерів (у місті києві) або 100 номерів в інших містах.

Діяльність у сфері азартних ігор буде ліцензуватися, а вартість ліцензії визначається залежно від виду діяльності і розташування грального закладу.

Зокрема, всі ліцензії на організацію і проведення азартних ігор, букмекерської діяльності та випуск лотерей видається строком на п’ять років.

Вартість ліцензії на організацію та проведення азартних ігор у гральних закладах казино залежить від кількох факторів:

для міста Києва – 60 тис. мінімальних заробітних плат (м. з.п., на сьогодні 4723 грн) – для гральних закладів казино, розташованих у готелях категорії “5 зірок” з номерним фондом понад 200 (двохсот) номерів та 120 тис. м. з.п. – для казино в готелях категорії “5 зірок” з номерним фондом від 150 до 200 номерів;

для інших населених пунктів – 30 тис. м. з.п. – для казино в готелях категорії “5 зірок” з номерним фондом більше 150 номерів та 60 тис. м. з.п. для казино в готелях категорії “5 зірок” з номерним фондом від 100 до 150 номерів.

Щорічна плата за кожну ліцензію на гральний стіл становить:

350 м. з.п. за один ігровий стіл з кільцем рулетки;

175 м. з.п. за один ігровий стіл, який не є гральним столом з кільцем рулетки.

Вартість ліцензії на ігровий автомат становить 12 м. з.п. за один ігровий автомат в ігровому закладі казино.

Щорічний розмір плати ліцензії на організацію і проведення азартних ігор казино через інтернет становить 12,5 тис. м. з.п.

Ліцензія на організацію та проведення букмекерської діяльності становить 120 тис. м. з.п., а ліцензії на букмекерські пункти – 80 м. з.п.

Вартість ліцензії на організацію та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів складається з двох частин: загальна плата за ліцензію та разова плата за право отримання ліцензії, яка визначається за результатами електронного аукціону.

Плата за ліцензію на організацію та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів становить еквівалент 750 м. з.п., а щорічна плата за ліцензію на ігрові автомати – шість м. з.п. за один ігровий автомат.

Початкова ціна електронного аукціону на право отримання ліцензії встановлюється уповноваженим органом, але не менше однієї м. з.п.

Ліцензія на організацію і проведення азартних ігор в покер в мережі Інтернет буде коштувати 2,5 тис. м. з.п.

Вартість ліцензії на випуск та проведення лотерей встановлюється за результатами електронного аукціону, початкова ціна якої встановлюється в розмірі не менше 76 тис. м. з.п.

Плата за ліцензію з надання послуг у сфері азартних ігор становить 300 тис. м. з.п.

Законопроект встановлює:

жорсткі вимоги до фінансового стану організаторів азартних ігор з метою забезпечення їх фінансової стабільності і забезпечення виплат виграшів;

спеціальні вимоги на відповідність грального обладнання, що використовується для проведення азартних ігор, загальноприйнятим міжнародним стандартам;

створення основ для запровадження обмежень діяльності операторів, які не зареєстровані в Україні та не мають відповідної ліцензії;

збільшення віку гравця з 18 до 21 року, а також вимоги до гравців і їх ідентифікації, що сприятиме попередженню негативних наслідків від участі в азартних іграх, зокрема осіб, що не досягли 21 року і жорсткі фінансові санкції за невиконання таких вимог;

створення реєстру самообмежень осіб та осіб, стосовно яких є інші обмеження, що дає можливість обмежити участь в азартних іграх фізичної особи на строк від 6 місяців до 3 років;

запровадження принципу «відповідальної гри», що передбачає здійснення організатором азартних ігор заходів щодо запобігання та мінімізації негативних наслідків від участі фізичних осіб у азартних іграх і створюються механізми боротьби з ігровою залежністю (лудоманією);

обмеження щодо місць проведення азартних ігор і зміни в закон “Про рекламу”, що вводять обмеження щодо реклами азартних ігор;

фінансову, адміністративну та кримінальну відповідальність за порушення законодавства України у сфері грального бізнесу і т. п.

Що являє собою принцип “відповідальної гри”? По-перше це ідентифікація гравця, по-друге – у випадках і в порядку, встановлених уповноваженим органом, забезпечується неможливість участі в азартних іграх осіб, які самостійно подали заяву про обмеження їх участі в іграх та осіб, у яких виражена ігрова залежність (лудоманія).

Якщо організатор азартних ігор не забезпечив неможливість участі в азартних іграх осіб, участь яких у таких іграх заборонена цим та іншими законами, він буде зобов’язаний відшкодувати таким особам на їх вимогу, або на вимогу членів родини таких осіб, десятикратний розмір програшу.

Крім цього, до вивісок гральних закладів також встановлені певні вимоги. На вивісках гральних закладів законопроектом забороняється використання слів “казино”, “ігрові автомати”, “ставки”.

Замовлення, виготовлення, розміщення чи розповсюдження реклами азартних ігор забороняється:

на товарах та у друкованих виданнях, теле-, радіопередачах, призначених переважно для осіб віком до 21 року;

в місцях проведення розважальних, театрально-концертних, спортивних та інших заходів, для осіб у віці до 21 року;

із залученням осіб віком до 21 року як фотомоделей;

засобами зовнішньої реклами з 7 до 21 години;

реклама на транспорті.

Регулювання у сфері азартних ігор буде здійснюватися спеціальним органом – Комісією з розвитку та регулювання азартних ігор (Комісія), підпорядкованою Кабінету Міністрів України. До компетенції Комісії належить ліцензування організаторів азартних ігор, ведення відповідних реєстрів, встановлення вимог з сертифікації відповідної грального обладнання.

Вводяться наступні реєстри в сфері організації та проведення азартних ігор:

організаторів азартних ігор казино;

організаторів букмекерської діяльності;

організаторів азартних ігор у залах гральних автоматів;

операторів лотерей;

організаторів гри в покер;

реєстрація самообмеження осіб.

Реєстри будуть відкриті для безкоштовного публічного доступу до них і розміщуються на офіційному сайті уповноваженого органу, а доступ до реєстру самоограниченных осіб буде закритим.

Законопроектом вводиться система онлайн моніторингу – це отримання даних від ігрового обладнання організаторів азартних ігор, які підключені до єдиної системи з метою державного контролю. Вона буде вестися цілодобово і зберігатися автоматично.

Законопроектом також передбачається створення у державному бюджеті України спеціального Фонду для підтримки медицини, спорту і культури. Кошти якого будуть йти на:

розвиток системи надання медичної допомоги і забезпечення надання медичних послуг;

забезпечення справедливого фінансування і підвищення зарплат медичного та адміністративного персоналу;

фінансування програм з охорони здоров’я;

фінансування навчання, перепідготовки та підвищення кваліфікації медичного персоналу;

підтримку масового, дитячого, дитячо-юнацького, резервного спорту, спорту вищих досягнень, спорту інвалідів та ветеранів;

фінансування заходів, спрямованих на популяризацію здорового способу життя;

розвиток спортивної інфраструктури;

фінансування програм з підвищення культурного та духовного рівня населення;

будівництво нових та модернізація застарілих закладів освіти та культури (бібліотек, театрів, музеїв, центрів творчості тощо);

фінансування культурних проектів;

створення та популяризація закладів спільної творчості і спілкування – бібліотек, відкриті концерти, виставкові простору, коворкінг і майданчики для представників креативних індустрій.

Порядок спрямування коштів Фонду підтримки медицини, спорту та культури визначається Кабміном. А він буде наповнюватися за рахунок ліцензійних платежів.

Як інформувала KV, 19 грудня ВР провалила голосування в першому читанні законопроект, який повинен був врегулювати діяльність у сфері організації і проведення азартних ігор. Народні депутати вирішили направити законопроект №2285-д «Про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор» у профільний комітет для підготовки на повторне перше читання.

“За” законопроект проголосувало 213 народних депутатів за необхідних 226 голосів.

Після цього 243 парламентарії підтримали рішення направити законопроект у профільний комітет для підготовки на повторне перше читання.

Кабмінівський законопроект №2285 був “забракований” ще профільним парламентським комітетом.

Крім нього, було зареєстровано ще вісім альтернативних законопроектів.

Відзначимо, що в бюджеті на наступний рік закладено 3 млрд надходжень від продажу ліцензій на гральний бізнес.

На наступний день, 20 грудня уряд ухвалив рішення заборонити займатися гральним бізнесом під виглядом державних лотерей. Скасовано відповідні положення щодо розповсюджувачів лотерей в ліцензійних умовах. Були проведені спецоперації по ліквідації діяльності таких гральних закладів.