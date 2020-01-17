Земля і компанії «Укрбуду» арештовані. Що буде з інвесторами?

Без житла ризикують залишитися понад 13 тисяч сімей, які оплатили свої квартири.

Корпоративні права та земельні ділянки компанії Укрбуд арештовані за рішенням Печерського суду р. Києва за клопотанням слідчого Державного бюро розслідувань.

Ухвалами суду арештовані ділянки за адресами: в Дарницькому районі по вул. Бориспільська, 18; в Подільському районі в урочищі Гончарі-Кожум’яки; в Печерському районі по вул. Звіринецька, 72; всього – 15,4 га землі. Крім цього, заарештовані корпоративні права ТОВ “Інвестиційна компанія “Укрбуд Інвест” і ТОВ “Укрбуд девелопмент”.

Як відомо, Державне бюро розслідувань з серпня 2019 року розслідує кримінальну виробництво за ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 212 КК України.

За версією слідства, посадові особи замовника будівництва ТОВ “Укрбуд девелопмент”, ТОВ “Інвестиційна компанія “Укрбуд Інвест” з генеральним підрядником ТОВ “Спецбуд-плюс” в порушення вимог закону та заборони на проведення будівельно-монтажних робіт, що залучають кошти громадян і юридичних осіб для фінансування будівництва, а потім, заволодівши грошима, виводять їх у вигляді готівки через підконтрольних фізичних осіб.

Прокурор вказує, що в даний час на багатьох будмайданчиках роботи припинені, терміни введення в експлуатацію об’єктів переносяться на рік і більше. Затримки зі здачею будинків, з динним слідства, відбуваються якраз за розкрадання грошових коштів інвесторів.

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