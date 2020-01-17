Ми не хотіли: Приватбанк попередив українців

Державний банк «ПриватБанк» відреагував на відгук клієнта про втрати довіри через зникнення коштів і зниження кредитного ліміту. У банку спробували розібратися в даній ситуації і дати пояснення. Про це в п’ятницю, 17 січня, повідомляє видання «Бізнес.медіа» з посиланням на відгук клієнта на сайті Мінфін.



«Я до останнього вважав Приват Банком Найкращим, і Зручним банком, не дивлячись на чергові підставні жарти, але всьому є межа! Користуюся послугами Приватбанку вже більше 10 років! В останні два роки вже як 4-й раз мене приват Підставляє на серйозні гроші! У Квітні 2018 року мені прийшло смс про списання 5000 грн! У відповідь на звернення «Що це за списання таке??» у відповідь радісно пояснили, що за деякі операції протягом півроку Банк помилково не списував комісії! і тут Бачите знайшли помилочку і виправили її і як вони сказали «Тепер все в порядку»! Тут стояв у мене вибір: ціна питання-5000 грн Витрачати свій час і гроші на суди і докази? чи ні? Переміг другий вибір: Немає витрачати вирішив погасити МІНУС, і далі користуватися! Схожа ситуація сталася з моєю Карткою Приват в січні 2019 року Як з моєї картки списалася сума 2100 грн, ну на цей раз списателем був не сам банк, а Американський інтернет сайт до якого він був прив’язаний!

У відповідь на цей відгук, представник служби підтримки «Приватбанку» повідомив про причини такої ситуації та можливі рішення.





Ми не хотіли б, щоб у Вас склалося хибне враження про нашому банку. Звертаємо Вашу увагу на те, що для проведення оплати на сторонніх сайтах і сервісах, або для прив’язки карти (збереження її для подальших оплат) необхідно, щоб були введені реквізити картки. Згідно списання коштів можливе тільки в тому випадку, якщо раніше на сайті були введені дані карти. Зазначаємо, що у випадку прив’язки карти до сайту, власник картки тим самим дає згоду на списання платежів даним сайтом / сервісом без необхідності повторного підтвердження операції. З надання та розміру ліміту кредитних коштів дозвольте пояснити, що банк приймає рішення на підставі математичної моделі, яка будується на сотнях і навіть тисячах показників. Щоб наступного разу Ваш кредитний ліміт був збільшений, для цього:



— продовжуйте активно користуватися послугами і продуктами банку, особливо Універсальною карткою;

— можете надати документи, що підтверджують доходи.» — заявили в Приватбанку.