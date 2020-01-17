У Росії школярів вчать розганяти протестні акції

У Росії школярів вчать силового розгону мітингів — в мережу виклали відео занять в одній із шкіл Пермі. Раніше російські силовики проводили такі заняття з дітьми в Таратстане.

Як повідомляє «МБХ медіа», відео було знято на стадіоні школи № 105, де займалися учні кадетського класу. Один з місцевих жителів, що бачив «урок», розповів, що діти

відпрацьовували прийоми з палицями і щитами.

«Вони імітували напад. Одна група накидалася, а інша захищалася з щитами, і навпаки. Це якийсь кадетський або поліцейський клас у звичайній школі», — розповів житель Пермі.

Бити протестуючих можуть навчити вже в школеhttps://t.co/H6FL9jfUQy pic.twitter.com/hYzzBK90vz

— МБХ Медіа (@MBKhMedia) January 17, 2020