Скандальний еколог з КМДА хоче очолити Держекоінспекцію

В останні роки екологія в Україні стала не тільки надважливою проблемою, але й прибутковим бізнес-напрямком. Хто ж «рулитиме» цією сферою на найвищому рівні? На посаду голови Державної екологічної інспекції претендує Мальований Андрій Миколайович.

Відповідну декларацію кандидата пан Мальований подавши до НАЗК.

Одразу ж впадає в очі, що потенційний посадовець категорії А є безхатьком.

Так, кандидат не задекларував жодної житлової нерухомості – ані власної, ані орендованої. Лише дві земельні ділянки на 666 та 710 квадратів у Колонщині Макарівського району є у самого пана Андрея, ще одна – на 1100 кв. м на Миколаївщині – у його дружини, бізнес-леді Ольги Вадимівни. Та два офіси пані Олені у столиці.

Примітно, що у реєстраційних документах зареєстрованої торік ГО «Грінтерра», одним із співзасновників якої є пан Мальований, вказано його адресою: м. Київ, Святошинський район, вул. Борщагівська, будинок 10, квартира 93.

Там само, згідно з реєстром, мешкає і власниця ТОВ «Сіті Інсайт», дружина пана Андрея – Олена Вадимівна. Проте у декларації про це помешкання – анічичирк.

До речі, житло в будинку 10А по вул. Борщагівській відносно недороге – можна придбати квартиру всього за 58 тисяч доларів. Та й Мальовані, якщо вірити декларації – люди небагаті. Річна зарплата пана Андрея становила у 2018-му 257 тисяч гривень, дохід пані Олені від підприємницької діяльності – майже 650 тис. грн, її заробітна плата – 216 тисяч. Ще 225 тисяч подружжю принесло відчуження рухомого майна.

Утім, навіть за досить скромних доходів, відсутності даху над головою і наявності двох дітей, яких потрібно годувати, подружжя не відмовило собі в придбанні двох елітних іномарок – позашляховика Volkswagen Touareg 2011 року та кросовера Peugeot 3008 2018 року випуску.

Ринкова вартість автопарку родини Мальованих Фото: auto.ria.com

Цікаво, що в іншій декларації – від квітня 2019 року – Андрій Мальований вказав новіший Volkswagen Touareg – 2017 року випуску, який він придбав у німецької Kessel Haag OHG.

Андрій Миколайович вказав, що покупка обійшлася йому в 780,3 тис. грн, хоча на всіх ресурсах з продаж авто повідомляється, що подібна машина коштує від 1,5 млн до 1,8 млн гривень.

Пані Мальована володіє 50% капіталу у ТОВ «Будінвестгруп», яке фігурує у кримінальній справі №758/14602/19.

У листопаді цього року Подільський районний суд міста Києва задовольнив клопотання прокурора і наклав арешт на самовільно зохоплену ТОВ «Будінвестгруп» земельну ділянку, де забудовник без відповідної проєктної земельної документації розпочав будівельні роботи.

Витяг зі справи №758/14602/19 Фото: YouControl

Утім, до судових розглядів Олені Вадимівні не звикати – її ТОВ «Сіті Інсайт» є фігурантом кримінальної справи №591/3382/18, пов’язаної з пособництвом хабарникам з Міністерства екології та природних ресурсів України у вимаганні й отриманні неправомірної вигоди від ТОВ «Керамейя» у розмірі 100 тисяч гривень за видачу дозволу на викиди забруднюючих речовин в повітря.

Зі свого боку Андрій Миколайович, вочевидь, цікавиться громадською екологічною діяльністю. За даними системи YouControl, він також є співзасновником МГО «Зелень», діяльність якого наразі припин (до речі, в реєстрі вказано іншу адресу засновника – вул. Корольова, 8, кв. 94).

Та певний час був керівником ГО «Громадська рада самоврядування «Борщагівка», засновниками його є депутат Київради Олександр Пабат та його дружина Іванна.

Андрій Мальований певний час керував ГО, заснованою Олександром Пабатом Фото: YouControl

Нагадаємо, Олександр Пабат 5 разів обирався до Київської міської ради, востаннє переміг на 88-му мажоритарному окрузі (Святошинський район) під брендом БПП.

За інформацією певних ЗМІ, головним бізнесом пана Пабата є (цитуємо) «створення проблем основним учасникам політичних «баталій» у столиці. І зняття цих проблем за гроші. Для чого у різні періоди своєї «політичної» кар’єр кур’єри Олександр Пабат зареєстрував ряд «общественных» організацій, від «імені» яких наймані за гроші «активісти» пікетували будівництва, землевідведення, різні компанії, знімаючи «блокаду» тільки після того, як власникам бізнесу вдавалося домовитися з О. Пабатом».

Згідно з офіційною біографією, Андрій Мальований закінчив технічний ліцей Національного технічного університету України «КПІ» та Національний технічний університет України «КПІ». Має дві вищі землевпорядні освіти.

Свою трудову діяльність розпочав із роботи у ТОВ «Центр сприяння підприємництву» на посадах помічника менеджера та менеджера.

Пізніше працював в Управлінні з питань комунального майна, приватизації та підприємництва Шевченківської районної ради у місті Києві, а згодом – заступником начальника відділу приватизації з питань майна комунальної власності Шевченківської районної державної адміністрації в місті Києві.

Андрій Мальований Фото: Укрінформ

З 2011 по 2012 роки був заступником генерального директора КП «БТІ Києво-Святошинської районної ради Київської області».

У квітні-явились в місті у 2012 року – начальник відділу приватизації комунальної установи Київської обласної ради «Фонд комунального майна».

У 2013 році обіймав посаду заступника начальника Головного управління Держземагентства у місті Києві.

У лютому 2013 року змінив Сергія Вікторовича Левцова, якого наприкінці 2012 року призначили начальником головного управління Держземагентства в місті Києві, на посаді начальника Головного управління Держземагентства у Миколаївській області (так-так, тієї самої області, де дружина чиновника восени 2012-го набула земельну ділянку площею 1100 квадратів).

У вересні 2014-го повернувся до столиці, де став начальником Головного управління Держземагентства у Київській області.

Як стверджують інсайдери, це крісло Мальованому забезпечив Артем Кадомський за «дружньою порадою» Олександра Луцького – помітного гравця тоді ще «молодої» команди Леоніда Черновецького – для забезпечення та підтримки подальшого призначення Олександра Луцького на посаду Голови Держкомзему України.

Олександр Луцький Фото: Главред

На думку журналістів, інформація про те, що Андрій Мальований є бізнес-партнером та помічником попереднього начальника Держземагентства Київщини Сергія Левцова, свідчить про фактично рейдерське захоплення цього органу та гіперкорупцію.

Не дивно, що замість розв’язків язання питань прозорості, реформування, підвищення фахового рівня працівників, розроблення регіональних програм з раціонального та ефективного використання земель у Київській області під час каденції Мальованого поступилися іншим «завданням». Таким як оформлення найдорожчої землі в Україні на родичів, друзів та підставних осіб, агрорейдерство та збір тотальної щотижневої данини з начальників районних управлінь Держземагентства Київщини.

У 2015 році пан Мальований пересів у крісло начальника управління екології та природних ресурсів КМДА.

Після того, як 8 грудня 2016 року Київрада ухвалила рішення про видалення управління екології та природних ресурсів з Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища, Андрій Миколайович обіймав посаду заступника начальника управління – начальника відділу природокористування та контролю управління екології та природних ресурсів КМДА.

Як зазначають розслідувачі видання «Київ Владу», саме за потурання Мальованого у КМДА вигадали схему для того, щоб приховати від киян варварське зниження понад 1100 га зелених зон. Попри підписаний у вересні 2018 року договір, столичні посадовці вирішили просто не платити за інвентаризацію, яка мала підтвердити, що з 2005 року зухвала забудова позбавила місто орієнтовно 20% площ парків і скверів.

Згідно з даними системи YouControl, Андрій Миколайович мав ще одне місце роботи – певний час був керівником КП з утримання зелених насаджень Солом’куп’янського району м. Києва (КП УЗН).

До речі, це комунальне підприємство фігурує у кримінальній справі, датованій 2015 роком. Як встановили слідчі, службові особи КП УЗН Солом’куп’янського району міста Києва під час проведення робіт з капремонту зелених насаджень по вул. Протасів Яр та по бульвару І. Лепсе розкрадали кошти шляхом їхнього перерахування ПП «Крона Парк» та ТОВ «Сістем Енерджі Нью». Розкрадання здійснили за попередньою змовою зі службовими особами ПП «Крона Парк».

Витяг зі справи №760/3689/15-до Фото: YouControl

Утім, це не завадило КП УЗН у 2016-2019 рр. виграти низку мільйонних тендерів у столиці, переважно від комунального об’єднання «Київзеленбуд»

Тендери КП УЗН Солом’куп’янського району Фото: YouControl

За нашою інформацією, Андрій Мальований перед КМДА встиг також “засвітитись” на службі у Держкомземі, де, за свідченнями інсайдерів, теж провертав “сірі” схеми.

Наявність більш ніж сумнівних зв’язків та епізодів у недалекому минулому, вочевидь, не заважає пану Андрію просуватись угору кар’єр єрними сходами на державній службі.

За певною інформацією, Державну екологічну інспекцію мав очолити Єгор Фірсов (в кінці листопада 2019 року Фірсов був призначений в. о. голови Держекоінспекції), альо конкурс цілеспрямовано «обурювали» під Андрея Мальованого. Як прокоментувала в інтерв’ю УНІАН представниця парламентської фракції «Слуга народу» Ольга Василевська, у цьому випадку про екологію доведеться забути.