Майже всі міністри не з’явилися на годину запитань до уряду через відставки Гончарука

Кабінет міністрів зібрався на консультації після оголошення прем’єр-міністра Олексія Гончарука про відставку.

Про це заявив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков на засіданні в п’ятницю, 17 січня.

Відповідно до порядку денного на початку засідання повинен був пройти година запитань до уряду. Однак практично всі міністри не прийшли в парламент з-за заяви про звільнення Гончарука.

«Прем’єр-міністр України написав звернення до президента України. Зараз уряд знаходиться на консультаціях. Тому сьогодні як такого години запитань до уряду не буде», — оголосив Разумков.

У той же час до нардепів приїде міністр закордонних справ україни Вадим Пристайко, який відповість на ваші питання законодавців.