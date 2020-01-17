Вакарчук заявив, що розуміє Гончарука

Глава фракції “Голос” Святослав Вакарчук не хотів би коментувати заяву про відставку прем’єр-міністра Олексія Гончарука, але розуміє його вчинок.

Про це він заявив у парламенті.

“Ми не голосували за це уряд, і тому політично і з точки зору професіоналізму зараз я не збираюся нічого коментувати. Друга. По-людськи я розумію його вчинок, єдине, що незрозуміло – чому в парламентсько-президентській країні заява пишеться і подається президенту, воно має подаватися Верховній Раді?… І це – окреме питання”, – сказав Вакарчук. Він вважає неприпустимим, коли до написання заяви про відставку уряду “наводять зливні бачки з телеграм каналів”.

“Що ми за країна, яка керується кількома цинічними особами, які маніпулюють громадською думкою”, – запитав лідер “Голоси”. Як відомо, згідно з Конституцією, 150 народних депутатів можуть зібрати підписи і зареєструвати проект постанови про недовіру Кабміну. “Прем’єр-міністр України, інші члени Кабінету міністрів України мають право заявити Верховній Раді України про свою відставку. Відставка Прем’єр-міністра України, прийняття Верховною Радою України резолюції недовіри Кабінету Міністрів України мають наслідком відставку всього складу Кабінету Міністрів України. У цих випадках Верховна Рада України здійснює формування нового складу Кабінету Міністрів України у строки і в порядку, що визначені цією Конституцією”, – йдеться у ст. 115 Основного закону.