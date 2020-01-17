Олена, Олена… Чому Бабак не прижилася в Кабміні

На тлі зростання невдоволення діяльністю Кабміну вже давно назріла необхідність ротації ряду міністерських портфелів. Причини, чому першою на вихід пішла глава Мінрегіону, лежать на поверхні – в цьому відомстві було провалено майже всі

Міністр розвитку громад і територій Альона Бабак пішла у відставку. Сьогодні вранці парламентський комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування підтримав її звільнення, вирішивши затвердити на цю посаду голову Івано-Франківської облагосадминистрации Дениса Шмигаля. Тепер ці рішення має затвердити Верховна Рада, і сумнівів у тому, що це станеться, фактично немає.

Що стало причиною такого повороту подій? Очевидно, що базова для Мінрегіону реформа не користувалася популярністю у профільного міністра. Альона Бабак не змогла підготувати нормальну інформаційну грунт під цей проект, і це не могло не турбувати ні Верховну Раду, ні Офіс Президента і прем’єр-міністра. Адже саме в компетенції міністра розвитку громад і територій входить, у тому числі, і адвокація децентралізації. Замість цього вона вже встигла «накрутити» з конкурсом в ДАБІ і запросити туди старожилів «потоків» попередньої влади (кураторів Строкача-Кудрявцева), а також набрати сумнівних заступників, компетентність яких викликає великий сумнів.

Зокрема, серйозний резонанс викликала спроба Бабак призначити своєю «правою рукою» колишнього главу ДАБІ Олексія Кудрявцева, якого раніше зі скандалом звільнили з відомства з-за підробленого диплома. У ЗМІ Кудрявцева називали одним з ідеологів «тіньових схем» в Держархбудінспекції. І хоча після широкого розголосу і скандалу на ринку Кудрявцев знову вирушив на лаву запасних, інші кадрові рішення міністра викликали не менше питань.

На фото – Дмитро Живицький

Так, першим заступником Олени Бабак був призначений Дмитро Живицький, якого запросили курирувати питання регіонального розвитку. Свою кар’єру чиновника він почав ще за Петра Порошенка. Не маючи ніякого досвіду адміністративної і державної діяльності, Живицький в 2016 році отримав крісло керівника апарату Сумської ОДА і фактично курирував усі організаційні питання в обладміністрації, яку очолював керівник обласного осередку БПП Микола Клочко. Можливо, на це вплинув той факт, що у свій час Живицький керував сумською обласною організацією «Молодіжного союзу Наша Україна», головою якого був Степан Барна. Останній після обрання президентом Порошенко став нардепом від БПП і в 2015-2019 очолював Тернопільську ОДА, отримавши скандальну популярність. Не виключено, що саме близький до Порошенка Барна і сприяв просуванню свого регіонального кадру.

Не так давно (вже після призначення в Мінрегіон) Живицький фігурував у скандалі довкола екс-директора ДБР Романа Труби. Так, 6 листопада 2019 року Солом’янський районний суд Києва зобов’язав НАБУ відкрити кримінальне провадження щодо Труби за вчинення протиправних дій з метою уникнути кримінальної відповідальності керівництвом Сумської ОДА. Зазначалося, що за непрозорого розподілу коштів Держфонду регіонального розвитку державі було завдано збитків на суму 318,1 млн грн.

«До тих керівним посадовим особам Сумської обласної державної адміністрації, які скоїли цей злочин, безпосередньо належав в даний час перший заступник міністерства розвитку громад і територій Живицький Д. А., займаючи тоді посаду керівника апарату Сумської ОДА», – вказали ЗМІ з посиланням на подане в НАБУ заяву. Тим не менш, це не заважає чиновнику розповідати про необхідність запровадження більш прозорої системи розподілу коштів ГФРР вже в рамках Мінрегіону.

На фото – В’ячеслав Негода

Старожилом міністерства є В’ячеслав Негода, який працює в його структурі ще з 2008 року, тобто фактично був свідком внутрішньополітичної кухні в часи Ющенка, Януковича і Порошенка. При екс-міністра Геннадія Зубка він працював у зв’язці з Едуардом Кругляком, якого ЗМІ звинувачували в «кришуванні» схем чиновників КМДА. Останній Мінрегіон не пройшов, але Негода продемонстрував політичну живучість і зберіг посаду при Олені Бабак. Під час призначення чиновника Міністр розвитку громад і територій вона заявляла, що, враховуючи важливість реформи місцевого самоврядування, децентралізації владних повноважень, В’ячеслав Негода сконцентрує свою діяльність саме на виконання цієї фундаментальної реформи.

У чиновника дійсно значний бекграунд у сфері місцевого самоврядування. Як писали ЗМІ, будучи міським головою Тернополя з 1990 по 1998 рік, він забезпечив у своєму місті приватизацію двох третин комунального майна, але звіту про отримані кошти та про те, як вони були використані, мер громади міста так і не надав. Варто відзначити також, що Негода – самий високооплачуваний чиновник в керівництві міністерства. За жовтень 2019 він отримав 318 тисяч гривень, в той час як глава міністерства Альона Бабак – всього 23 тисячі гривень.

На фото – Юліан Чаплінський

Не менш цікавий бекграунд у заступника міністра Юліана Чаплинського, який курирує в міністерстві питання євроінтеграції. Як і Олена Бабак, він починав свій кар’єрний шлях у Львові. Фактично, обидва вони вихідці з команди мера Львова Андрія Садового. Перед призначенням в Мінрегіон Чаплинський чотири роки працював головним архітектором Львова, курируючи видачу дозволів на будівництво. В контексті цього він неодноразово потрапляв у корупційні скандали. У журналістському розслідуванні проекту «Погляд на тиждень» у 2015 році зазначалося, що Чаплинський незаконно надав дозвільну документацію на будівництво ЖК «Парус», незважаючи на те, що в документах забудовника об’єкт позиціонувався як офісні приміщення.

Також головного архітектора Львова звинувачували в тому, що він «підгодовував» приватну фірму свого бізнес-партнера Романа Романця. Чиновник нібито змушував забудовників замовляти розробку будівельної документації в компанії «АВР Девелопмент», оформленої на Романця, і названої львівськими забудовниками «підпільної компанією» Чаплинського. Крім того, за даними ЗМІ, «АВР Девелопмент» виявився причетним до проекту РК «Місто трав», для якого Чаплинський розробляв концепцію детального плану території.

Раніше Романець очолював компанію «Чаплинський і партнери», яка розробляє індивідуальні проекти для забудовників. За даними «ОЛІГАРХ», в 2017 р. Романець «влип» у історію з п’яною їздою на Mercedes-Benz GL450 в центрі Львова, після чого був позбавлений права водіння авто на 1 рік, але дуже оперативно зусиллями своїх адвокатів домігся скасування цього заходу.

Якщо такі події відбувалися у регіонах, що було говорити про перспективи профільної роботи в міністерстві. Керівний склад Мінрегіону, скроєний з представників попередньої влади і людей, тісно пов’язаних з будівельним бізнесом, давав свої плоди у вигляді пасивного ставлення до реформи децентралізації та реформи ДАБІ. І на тлі прогресуючого саботажу переформатування Мінрегіону було лише питанням часу.