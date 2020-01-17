Екс-«слуга народу» Поляків назвав міністра, який записав Гончарука

Виключений з партії «Слуга народу» нардеп Антон Поляков заявив, що скандальні аудіозаписи наради глави уряду Олексія Гончарука з членами Кабміну зробила міністр фінансів Оксана Маркарова на прохання «впливового колеги».

Нардеп звернувся до голови Служби безпеки України Івану Баканову, щоб очолюване ним відомство провело допит Маркарової.

«Шановний Іван Геннадійович! Аудіозаписи зборів «Льоши-профана-Гончарука в Кабміні зробила сама Маркарова, на прохання одного з своїх впливових колег. Можете її допитати з цього приводу. Заодно і запитайте за скільки можна продати країну», — написано в повідомленні.