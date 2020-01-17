Путін вирішив вдарити першим

А тепер залишимо емоції і подивимося спокійно, що сталося.

По-перше, сталося те, про що ми всі здогадувалися: ніякої зміни влади в 2024 не буде. Ніякого «мухожука» можна не чекати. Поки не можна сказати, яку посаду займе Путін (я б суто стилістично радив генсека), але це і неважливо. Головне – що довічну.

По-друге, у наступного президента багато важливі повноваження забирають, щоб не взбрикнул, якщо що. В будь-якій іншій ситуації можна було б вітати посилення інших інститутів, але тільки не в нашому випадку. Прізвище головного інституту ми знаємо вже 20 років.

Дмитра Медведєва, схоже, можна привітати. Після поправок в Конституцію він стає єдиним, хто може балотуватися тільки на один термін. Пояснювати, чому це підвищує його шанси знову гріти президентський стілець, вважаю, не потрібно.

По-третє, можливі дострокові вибори в Держдуму, темп узятий хороший. Нинішня обіцяє все зробити до літа, а наступну краще обрати швидше, щоб рейтинги остаточно не обвалилися. Референдуму може, як сказали в Цвк, і не бути: обійдуться яким-небудь електронним голосуванням активних громадян.

Безглуздо зараз міркувати, який пост ослаблений, який інститут посилений: це всі голови Змія Горинича, у них одне тулово і хвіст.

Загалом, Путін (він і тільки він) вирішив не ризикувати, не чекати туманних днів транзиту, а вдарити першим, переформатувавши все під себе, щоб уже не втомлюватися на різних там виборах. Конституційний переворот буває і таким – абсолютно законним.