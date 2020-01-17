Главу одеської податкової, спійману на хабар, випустили із СІЗО

Виконуюча обов’язки начальника Головного управління Державної податкової служби в Одеській області Наталя Чеботарьова, яку заарештували за пропозицію хабара, вийшла із СІЗО.

За неї внесли заставу в розмірі 904 тисяч гривень, повідомила в коментарі УП прес-секретар Вищого антикорупційного суду Олеся Чемерис.

Незважаючи на вихід з СІЗО, Чеботарьова має виконувати покладені в постанові обов’язки. Зокрема, вона зобов’язана прибувати на першу вимогу слідчого, прокурора чи судді, не відлучатися з місця проживання без дозволу, повідомляти про зміну місця роботи та проживання, здати на зберігання закордонного паспорта і носити електронний засіб контролю.

Про те, хто саме вніс заставу за чиновницю не повідомляється. За інформацією джерел УП, майже мільйон гривень вніс за Чеботареву її товариш.