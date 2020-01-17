На крок ближче до диктатури. «Слуги народу» суттєво «обрізали» правосуддя

Прагнучи «підім’яти» під себе суди, Зеленський «наплював» на критику Заходу.

15 січня Верховна Рада остаточно прийняла законопроект №2314 «Про внесення змін у Господарський процесуальний кодекс України, Цивільний процесуальний кодекс України, Кодекс адміністративного судочинства України щодо удосконалення перегляду судових рішень в апеляційному та касаційному порядку». Хоча може здатися, що цей закон є суто технічним, але насправді він має явно виражене політичне значення. Щоб переконатися в цьому, достатньо трохи заглибитися в історію питання, пише Юрій Вишневський на сайті ДС.

Навіщо знадобився законопроект №2314

Почалося все з того, що новообраному президенту Володимиру Зеленському захотілося підім’яти під себе Верховний суд (ВС). Зробити це було непросто, бо ВС був створений заново всього два роки тому він розпочав роботу 15 грудня 2017 р. Для відбору суддів ВС були проведені два конкурсу, за підсумками яких указами Петра Порошенка були призначені 196 суддів ВС.

Ідею, як підім’яти ВС під себе, запропонував Зеленському ще влітку 2019 р. тодішній заступник керівника його Офісу Руслан Рябошапка, який зараз працює генпрокурором. 29 серпня, в перший же день роботи нової Верховної Ради, Зеленський подав у парламент законопроект №1008 «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» і деяких законів України щодо діяльності органів суддівського управління». Ноу-хау від Рябошапки полягало в тому, щоб скоротити кількість суддів ВС до 100 і під цим приводом відібрати з наявних суддів ВС ту сотню, яка буде найбільш сприйнятливою до вказівками з Банкової.

А щоб цій сотні не довелося працювати за двох, було вирішено, не мудруючи лукаво, скоротити потік судових рішень, що надходять у ВС на перегляд в апеляційному та касаційному порядку. Для цього і знадобився законопроект №2314. Він був внесений у парламент Зеленським 25 жовтня.

Тобто одна штучна міра спричинила за собою іншу штучну міру. Спочатку було вирішено штучно скоротити кількість суддів ВС вдвічі, хоча об’єктивних підстав для цього не було. А потім, бачачи, що залишилися 100 суддів будуть перевантажені роботою, Банкова вирішила штучно обмежити фізичним та юридичним особам можливість звертатися до ВС як в апеляційну та касаційну інстанцію. І це вже пряме порушення прав українців на правосуддя.

Черговий ляпас Захід

Оцінюючи законопроект №2314 і його політичне значення, необхідно враховувати також міжнародну реакцію на затіяну Зеленським судову реформу. Підрив незалежності ВС викликав обурення Заходу. Це особливо чітко проявилося 15 жовтня, напередодні другого читання законопроекту №1008, коли посли Євросоюзу, Німеччини, Великобританії і Канади звернулися до спікера Верховної Ради Дмитру Разумкову з листом, у якому розкритикували запланований повторний відбір верховних суддів.

Однак Зе-команда проігнорувала це попередження. 16 жовтня законопроект №1008 був прийнятий остаточно, 4 листопада удостоївся президентської підпису та 7 листопада набув чинності закон №193-IX.

15 листопада пленум ВС вирішив внести до Конституційного суду України подання щодо відповідності Конституції окремих положень закону №193-IX. Зокрема, пленум вважає неконституційними положення, що передбачають скорочення кількості суддів ВС.

9 грудня свій офіційний висновок про цей закон оприлюднила Венеціанська комісія. Суть цього висновку зрозумілою вже із заголовку прес-релізу комісії: «Нещодавні законодавчі зміни у судовій системі в Україні загрожують стабільності і незалежності системи». У своїх рекомендаціях комісія наполягає: «Положення про скорочення числа суддів Верховного суду до 100 фактично означає повторну перевірку і має бути скасоване».

За деякими відомостями, всередині Зе-команди знайшлися розсудливі, які запропонували піти на поступки, щоб не загострювати зайвий раз відносини з Заходом. Однак Банкова проігнорувала тверезі голоси і зробила протилежний вибір. Не чекаючи вердикту Конституційного суду, вона вирішила продавлювати законопроект №2314 як наступний етап судової реформи. Тим самим вона продемонструвала Заходу в цілому і Венеціанської комісії, зокрема, небажання відмовитися від своїх планів.

Наслідки для людей

Показово, що жоден депутат із фракцій ОПЗЖ, «Євросолідарності», «Батьківщини» і «Голоси» не проголосував за законопроект №2314 ні в першому, ні в другому читанні. Ці партії вже називають ухвалення цього закону черговим прикладом антинародних рішень «слуг народу».

До речі, самі «слуги народу» не виявляли ентузіазму щодо проекту №2314. У першому читанні його підтримали 225 членів фракції СН, а у другому — лише 217. І цей закон не був би ухвалений, якби Банкова не домовилася з новоствореної депутатської групи «Довіра», яка дала за нього 14 голосів (ще два голоси дала група «За майбутнє» і чотири позафракційні депутати). Чим і як буде розплачуватися Банкова за цю поступливість «Довіри» (і в що це обійдеться держбюджету) — про це обидві сторони угоди, природно, воліють мовчати.

Про наслідки цього закону можна скласти собі уявлення, ознайомившись з висновками Головного науково-експертного управління Верховної Ради. У документі наголошується, що скасування касаційного порядку перегляду судових рішень «може розглядатися як порушення права на справедливий суд (стаття 6 Конвенції Ради Європи про захист прав людини та основних свобод)», а «введення жорстких обмежень на подачу касаційних скарг може розглядатися як обмеження конституційного права людини на оскарження судового рішення».

Негативну оцінку вводиться «процесуальним» фільтрів для визначення підстав касаційного оскарження судових рішень дає Головне юридичне управління Верховної Ради. Воно підкреслює: «В такій ситуації, з нашої точки зору, право громадян на касаційне оскарження і на судовий захист у порівнянні з нині діючими положеннями, суттєво обмежується, що не враховує вимог статей 22, 55, 129 Конституції України. Як відомо, касаційне оскарження судового рішення у визначених законом випадках є одним з основних принципів судочинства в Україні у відповідності зі статтею 129 Конституції України. Конституційний суд України неодноразово у своїх правових позиціях зазначав, що право на апеляційне та касаційне оскарження не може бути звужене».

Але Банковій дуже потрібно отримати підконтрольний Верховний суд. І заради цього вона з легкістю жертвує правами українців.