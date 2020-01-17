У Черкасах суд виправдав від хабара керівника сервісного центру

Соснівський районний суд м. Черкаси виправдав колишнього директора Черкаської філії ДП МВС України «Інформ-Ресурси».

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 13 січня.

У 2017 до філії звернувся чоловік про повернення вилученого на штрафплощадка авто. За це в нього попросили гроші. Власник машини офіційно заплативши 36 тис. грн за зберігання авто, а також передавши 21 тис. грн неправомірної вигоди. Хабар передавався через посередника – підлеглого обвинуваченого, начальника сектору з надання послуг із зберігання тимчасово затриманих транспортних засобів. У подальшому гроші були вилучені з-під сидіння мопеду, який зберігався в гаражі і куди посередник начебто сказавши їх покласти.

З’єднання ясувалося, що у справі було два заявники – власник машини і підлеглий обвинуваченого. Власник машини у лютому 2017 року подавши декларацію кандидата на посаду оперуповноваженого Департаменту захисту Національної економіки поліції України, тобто підрозділу який здійснює боротьбу з корупційними злочинами. А через два місяці написавши заяву про вимагання хабара. Ще за п’ять днів заяву аналогічного змісту написавши підлеглий обвинувачений, якого начебто залучили посередником.

Під годину суднового суднового розгляду ці два свідки дали показання, що їм було відомо про залучення до конфіденційного співробітництва один одного. Тому суд робить висновок, що їх дії були активні, малі спільний, провокаційний характер та були фактично інсценовані.

Суду не надано будь-яких доказів розмови обвинуваченого з власником авто, які б свідчили про вимагання неправомірної вигоди. Суму власнику машини називав підлеглий обвинуваченого.

Суд робить висновок, що обвинувачений діяв виключно в рамках своїх повноважень. Заявник сплатив всю суму за перебування машини на штрафмайданчику, а обвинувачений видав розпорядження про видачу автомобіля. На відео видно, що обвинуваченого просили зменшити суму за зберігання машини на штрафмайданчику, але він не погоджувався. Свідки тричі підходили до нього і пропонували гроші за найшвидше вирішення питання, але обвинувачений відмовлявся і вказував тільки на офіційні платежі.

Неправомірна вигода передавалася від однієї особини залученої до конфіденційного співробітництва іншій. До обвинуваченого ці кошти не вилучалися. Суд приходити до висновку, що правоохоронні органи навіть і не припускали, що гроші отримає обвинувачений, оскільки на них навіть не було нанесено спеціальну хімічну речовину для їх ідентифікації. Крім того, зафіксовано телефону розмову, де обвинувачений, почувши від свого підлеглого, що він узяв гроші, у грубій формі відповідає, щоб тієї цього не робив.

Крім того, через невідкриття стороні захисту ухвал слідчого судді визнані недопустимими доказами протоколи НСРД.

Суд виніс виправдувальний вирок, оскільки не доведено, що в діях особи є склад злочину.