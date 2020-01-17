Вигідно Коломойському: депутати прокоментували скандал з “плівками Гончарука”

Скандал з “прослуховуванням Гончарука” може бути вигідний олігарху Ігорю Коломойському.

Про це сказала депутатка від ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе у прямому ефірі ток-шоу “Зворотній відлік” на “Суспільному”.

“Іде боротьба за вплив. І очевидно з того, хто підтримує вісь це визнання недовіри урядові серед представників монобільшості фракції Слуга народу, говорити про ті, що це вигідно і зацікавлений у цьому саме олігарх Коломойський, який шукає для себе можливості повернути ПриватБанк. Бо атака йде не суто на прем’єр-міністра, а й на представників фінансового блоку, представників НБУ і Мінфіну, які безпосередньо мали відношення до рішення про націоналізацію ПриватБанку тоді, коли були виявлені зловживання у ПриватБанку під власністю Коломойського, — сказала Климпуш-Цинцадзе.

А депутатка від “Голосу” Юлія Клименко вважає, що скоріше за все прослуховували в першу чергу представників Нацбанку, які вже давно є прицілом у війні за ПриватБанк.

“Я думаю, що злив і розмова Гончарука, це був приємний бонус до прослуховування Національного банку. Я не думаю, що це було якесь цілеспрямоване прослуховування прем’єр-міністра”, – зазначила вона.

Депутатка від Слуги народу Роксолана Підласа додала, що цей скандал вигідний тим людям, які хочуть зайняти крісло прем’єр-міністра.

“На фракції більшість депутатів все ж таки висловились за те, що поява цих плівок не є достатньою причиною для висловлення будь-якої недовіри прем’єр-міністру. Нічого кримінального на цих плівках немає”, – резюмувала Підласа.