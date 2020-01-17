“Слуги Зеленського”. Віце-прем’єр-міністр Федоров “протягнув” до Заради свого бізнес-партнера

Президент України Володимир Зеленський, не зважаючи на передвиборчі обіцянки про неприпустимість “кумівства” при владі, провів до парламенту під брендом своєї політсили “Слуга народу” найближчих бізнес-партнерів та їх знайомих.

Народний депутат від партії президента “Слуга народу” Михайло Крячко виявився давнім соратником та бізнес-партнером радника Зеленського з digital-напряму Михайла Федорова.

Михайло Федоров – уродженець Запорізької області, IT-підприємець, керівник digital-напряму передвиборчої кампанії кандидата в президенти України Володимира Зеленського у 2019 році. З 21 травня 2019 року — радник Президента (поза штатом) з digital-напряму. Був кандидатом в народні депутати від партії «Слуга народу», № 6 у виборчому списку (пробув у якості нардепа 1 день і одразу був призначений в уряд Олексія Гончарука, – ред.) З 29 серпня 2019 року — віце-прем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації України.

Михайло Федоров та Володимир Зеленський

З відкритих джерел відомо, що явились в місті у 2013 року Федоров в Запоріжжі заснував власне digital-агентство “SMMSTUDIO” і був його керівником до 27 серпня 2019 року.

Компанія займається збільшенням продажів за допомогою реклами в соціальних мережах, таких як Facebook і Instagram. На час виборів Федоров як керівник компанії займався піаром в команді Зеленського.

“SMMSTUDIO” співпрацювала з “кварталівцями” задовго до їх політичного старту. Одним з клієнтів студії був і є досі “Квартал-Концерт”.

Наразі керівництво компанії складають Богдан Бунзон та Ганна Крячко, які є її засновниками.

Згідно з даними у декларації нардепа від “СН” Михайла Крячко, Анна – його дружина. На її сторінці у Facebook немає спільних з чоловіком фото, однак він є в її друзях, як і Богдан Бунзон.

Ганна Крячко

Михайло Крячко, згідно з офіційною біографією, до складання присяги народного депутата також працював у “SMMSTUDIO” операційним директором. Тож отримуємо такий собі “сімейний підряд”.

Михайло Крячко – уродженець Запоріжжя, довірена особа кандидата на пост Президента України Володимира Зеленського. Кандидат у народні депутати від партії «Слуга народу» на парламентських виборах 2019 року, № 61 у списку. Член партії «Слуга народу». Голова Комітету Верховної Ради України з питань цифрової трансформації у Верховній Раді України IX скликання.

Михайло Крячко і Володимир Зеленський

А від ще одному фігуранту у документах – Богдану Бунзону, ані в парламенті, ані в уряді місця не знайшлося. Принаймні поки що.

Він є засновником ГО “ЛІФТ ТРАНСФОРМАЦІЯ”, зареєстрованої восени минулого року.

Планувалося, що Бунзон очолить урядовий проєкт “LIFT”, але з невідомих причин цього не сталося. Наразі проєкт запущено від Міністерства цифрових трансформацій, хоча і в тестовому режимі. Проєкт мав на меті об’єднання єднати всі відомства в єдину зручну й дієву онлайн-систему, стати сполучною ланкою між доцільними пропозиціями громадян та урядом. Однак наразі все, що зроблено – це сайт.

Богдан Бунзон і Михайло Федоров

Журналісту ІНФОРМАТОРа вдалося зв’язку язатися з представниками “LIFT”, однак вони відмовилися відповідати на питання, чи співпрацюють з ГО Бунзона.

На фото нижче, взятого зі сторінки співзасновника та голови “SMMSTUDIO” Богдана Бунзона у Facebook, окрім нього і президента Володимира Зеленського є нардепи від “СН” Михайло Крячко, Роман Соха та Євгеній Шевченко.

Володимир Зеленський та: Богдан Бунзон, Михайло Крячко, Роман Соха, Євгеній Шевченко

Отже, в результаті ми отримуємо таку собі запорізьку IT-банду, яка, хоч і не в повному складі, потрапила до влади завдяки давнім бізнес-зв’язки язкам з Зеленським.

В рамках як президентської, так і парламентської виборчий кампаній минулого року, команда Зеленського виступала категорично проти “кумівства”. Неодноразово було озвучено, що до влади повинні прийти нові люди, професіонали, за допомогою соціального ліфта. При цьому заперечувався сам факт можливих бізнес-зв’язків з кандидатом у президенти “нових облич”. У підсумку, кожен другий нардеп або чиновник від Зеленського нічого так чи інакше пов’язаність язаний з президентом або його бізнес-партнерами. Виникає питання: чим тоді Зеленський відрізняється від Порошенка з його Кононенком, Грановським, Южаніною і всіма іншими?

Виходить, що Зеленський навмисно включивши в передвиборні списки своїх, так би мовити, близьких людей, як тієї ж Крячко, № 61 в списку “СН”. Тобто народним депутатом ставши черговий бізнес-партнер Зеленського. І випадок з Крячко – далеко не поодинокий.