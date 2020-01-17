Наука на експорт: 6 російських вчених, які домоглися успіху за кордоном

Коли в 2010 році російські вчені Андрій Гейм і Костянтин Новосьолов отримали Нобелівську премію по фізиці, це викликало захват серед патріотів і ентузіазм у професійному середовищі. Правда, дуже скоро з’ясувалося, що Гейм — підданий Нідерландів, а у Новосьолова — британське громадянство. T&P розповідають історії російських вчених, які заслужили визнання на міжнародному рівні, займаючись наукою за кордоном.

Андрій Гейм

Досягнення: отримав Нобелівську премію з фізики, приз «Еврофизика», премію Мотта міжнародного Інституту фізики, нагороди Джона Карти Національної академії США, медалі імені Хьюза Королівського товариства Великобританії. Володіє титулом лицаря-бакалавра Великобританії.

Країни перебування: Голландія, Великобританія.

Наукова діяльність: ім’я Андрія Гейма прогриміло на весь світ в 2010 році, коли він і його колега Костянтин Новосьолов були удостоєні Нобелівської премії з фізики за відкриття матеріалу графена — шару графіту товщиною всього в один атом.

На момент отримання премії у Гейми за плечима був багаторічний досвід роботи за кордоном. У 1990 році він поїхав стажуватися в Ноттінгем (Великобританія), а по закінченні стажування зайнявся безпосередній науковою діяльністю в Копенгагені і в Неймегене. Попрацювавши в цих містах, Гейм розчарувався в датському і голландському наукових спільнотах і вибрав наступним пунктом призначення Манчестер, де спільно зі своїм учнем Костянтином Новоселовим і зробив своє відкриття. Після Нобелівського успіху Гейми запрошували працювати в Сколково, але в своїх інтерв’ю абсолютно чітко давав зрозуміти, що на батьківщину повертатися не збирається.

Гейм — дивовижний винахідник з відмінним почуттям гумору. Рівно за 10 років до Нобелівської премії він отримав Шнобелівську премію, яку дають за сумнівні наукові успіхи. Гейму її вручили за наукову статтю про те, як він змусив за допомогою величезного магніту левітіровать жабу.

«На фіга, вибачте за вираз, я Росії потрібен? Я отримав свою Нобелівську премію, мені 50 років. Вам (нам) потрібно шукати не нобелівських лауреатів, а підтримувати тих молодих хлопців, які можуть щось нове відкрити»

З інтерв’ю Газета.ру.

Костянтин Новосьолов

Досягнення: отримав Нобелівську премію з фізики, приз «Еврофизика», нагороду Міжнародного союзу фундаментальних і прикладних наук, нагороджений званням кращого молодого вченого Манчестерського університету і титулом лицаря-бакалавра Великобританії.

Країни перебування: Росія, Великобританія.

Наукова діяльність: наукова доля Костянтина Новосьолова тісно пов’язана з особистістю Андрія Гейма — його наукового керівника. У 1999 році Новоселів переїхав до Голландії, а через кілька років слідом за наставником — у Великобританію. У 2004 році дует російських вчених відкрив графен.

Разом з Геймом Новоселів також працював над розробкою клейкої стрічки, яка мала б липкість мови гекона. У 2010 році комітет Нобелівської премії порахував графен більш важливим відкриттям, ніж мова гекона, і саме за винахід надміцного матеріалу Гейм і Новосьолов були удостоєні цієї премії. Таким чином, у свої 36 років Костянтин Новосьолов став наймолодшим Нобелівським лауреатом з російським громадянством.

«Мені здавалося, що було більше можливостей займатися наукою на Заході. І це насправді так. Спочатку я поїхав до Голландії і працював там набагато інтенсивніше, ніж в Росії. Потім я приїхав в Манчестер. У традиції всіх вчених — переїжджати з місця на місце кожні три-п’ять-сім років, щоб не застоятися»

З інтерв’ю радіо «Свобода».

Володимир Вапник

Досягнення: створив теорію Вапника–Червоненкіса, нагороджений медаллю Франкліна, є членом американської Національної Інженерної Академії.

Країни перебування: США, Великобританія.

Наукова діяльність: Володимир Вапник є одним з найбільш видних фахівців в області машинного навчання. Не дочекавшись остаточного розвалу СРСР, у 1990 році Вапник емігрував в США, де почав своє сходження у великих корпораціях: спочатку в AT&T Bell Laboratories, а з 2002 року — в NEC.

З середини дев’яностих професор почав працювати на дві країни: читати лекції в лондонському університеті Royal Holloway і Колумбійському університеті в Нью-Йорку. Спільно з колегою Олексієм Червоненкісом розробив теорію Вапника–Червоненкіса, що пояснює принцип мінімізації емпіричного ризику.

Максим Концевич

Досягнення: довів гіпотезу Вітте, відкрив інтеграл Концевича, отримав премії Пуанкаре, Крафорда і математичну премію Філдса.

Країна перебування: Франція.

Наукові досягнення: випускник мехмату поїхав у Німеччину в 1993 році, а трохи пізніше осів у Франції, де, за його словами, справи з концентрацією математичних мізків йдуть найкраще. За свою наукову кар’єру Концевич блискуче довів не доведену до розуму теорему Вітте і увійшов в історію як автор моделі Концевича. Далі пішли геометричні відкриття, що отримали назву «інваріантів вузлів Концевича». У 1998 році Концевич був удостоєний Філдсівської премії, яку часто називають Нобелівською премією для математиків.

Журнал Forbes назвав Максима Концевича одним з десяти найвпливовіших вчених російського походження.

«До перебудови по концентрації математичних мізків Москва, безумовно, була головним містом на планеті. Далі йшов Париж, потім Бостон, Чикаго. Зараз, на мій погляд, лідирує Париж. Багато хороших університетів в Америці, але там вони розкидані по всій країні. Сьогодні математика бурхливо розвивається, життя кипить: кожні 15 років все змінюється»

З інтерв’ю «Аіф».

Євген Кунін

Досягнення: внесений в список Штерна як найбільш цитований російський інженер-біолог.

Країна перебування: США.

Наукова діяльність: Євген Кунін займається порівняльної геномікою і досліджує патерни ходу еволюції. В рамках своїх досліджень Кунін розробляв математичну модель розвитку геному, а також працював над пошуком мінімального геному — набору генів, достатньої для подальшої репродукції організму. Євген з 1991 року живе в США і працює в американському Національному Центрі біотехнологічної інформації, але при цьому часто приїжджає з лекціями в рідній МДУ.

Андрій Лінде

Досягнення: став лауреатом премій Фонду Пітера Грубера та Фонду Поля Дірака за роботи з теорії походження Всесвіту, отримав медаль Оскара Клейна в області фізики від Стокгольмського університету, премію Робінсона з космології Університету Ньюкасла (Великобританія), а в 2006 році — медаль Інституту астрофізики в Парижі (Франція) за розробку інфляційної космології.

Країна перебування: США.

Наукова діяльність: довгий час вчені вважали, що Всесвіт утворився в результаті великого вибуху, що вона постійно розширюється і що одного разу припинить своє існування. Андрій Лінде підійшов до проблеми з іншої точки зору і своїми космологічними теоріями довів, що визначені квантові процеси роблять всесвіт вічно існуючої і самовідтворюється.

«Зараз науковий мову фізики — англійська. Хоча і в Америці зараз є проблема. Люди чудово розуміють, що в тій же фізиці зараз важче отримати роботу. Цілком показовий той факт, що значна частина хлопців з Росії, які приїжджають до нас займатися фізикою, після цього нею перестають займатися, а йдуть в математику фінансів»