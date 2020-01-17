Як продавали відібрані у євреїв речі та інші шокуючі факти часів нацистської окупації Франції

Під час нацистської окупації у Франції відбувалися неоднозначні події: французька поліція виконувала накази фашистів, у крамницях торгували віднятими у євреїв речами і меблями, колекція Лувру поповнилася картинами, вилученими з єврейських будинків, а місцеві влади проводили політику колабораціонізму. Співпрацю з ворогом на шкоду громадянам Франції отримує різні оцінки в міжнародному співтоваристві. Потрібно засуджувати тільки дії нацистів-окупантів або проблема пособництва нацизму – не менш тяжкий злочин?



Паризька вулиця часів окупації

Коли в 1944 р. Париж був звільнений від фашистів, в магазині, яке торгувало речами з єврейських будинків, знайшли альбом з 85 фотографіями, документально підтверджують проведення «Меблевої операції», як офіційно називалася кампанія з розпродажу речей з розграбованих квартир. У паризькому універмазі під назвою «Левітан» продавали меблі, посуд, одяг, предмети побуту, інструменти, постільна білизна, іграшки, належали французьким євреям.



Товари універмагу *Левітан*

Універмаг став для нацистів не лише місцем придбання вкрадених товарів перед відправкою до Німеччини, колишній меблевий магазин був також одним з кількох нацистських трудових таборів в окупованому Парижі, відомий як табір «Левітан». У цьому ж будинку поселили 795 єврейських ув’язнених, які працювали там в 1940-1944 рр., перед відправкою до табору смерті. В основному, в магазині працювали жінки, яких змушували сортувати, ремонтувати і упаковувати меблі та речі, вивезені з їх же власних будинків.



Нацисти в Парижі. Торгівля викраденими у євреїв речами

Усі товари, що надходили в магазин, фотографували для інвентаризації. Завдяки альбому з цими фото, що зберігся до наших днів, ми можемо судити про масштаби «Меблевої операції». Нещодавно ці фото були опубліковані в книзі соціолога Сари Генсбургер. Коментуючи фото, автор зазначає, що основною метою нацистів було не отримання прибутку – крали не тільки цінні речі, але самі звичайні, повсякденні, – головною була завдання знищити євреїв не тільки фізично, але і морально.



Універмаг *Левітан*



Торгівля викраденими у євреїв речами в універмазі *Левітан*

В цьому ж альбомі є кілька унікальних фото з Лувру, на яких зображені картини, викрадені з єврейських будинків. Ці твори мистецтва виставлялися на аукціоні, виручка від продажу йшла французькому уряду. Лувр за допомогою окупантів поповнював свої колекції. Гітлер купив 262 картини, заплативши за них французам. Більше 100 кафе і борделів в Парижі були відкриті спеціально для обслуговування німців. Касові збори театрів у 1943 р. зросли втричі.



Розвантаження товарів в магазині, що торгує речами з єврейських будинків



Жінки зайняті сортуванням товару

Навіть представники інтелектуальної еліти Франції нерідко відкрито виступали на підтримку політики колабораціонізму. Так, наприклад, професор Сорбонни Моріс Бардеш заявляв: «Від усього серця я схвалював колабораціонізм, як шлях відновлення дружби між нашими двома країнами, і як єдиний спосіб самозахисту Європи від СРСР. Нашим переконанням було, що війни домагалися євреї. В протилежність тому, що стверджували після 1945 року, майже весь час окупації більшість французів байдуже дивилося на те, що відбувалося з євреями».



Картини, викрадені з єврейських колекцій, в сховище Лувру



Меблі з розграбованих єврейських будинків

З 795 єврейських ув’язнених, яких змушували працювати в нацистському «Левитане», 164 були депортовані в табори смерті. На місці колишнього універмагу на вулиці Фобур Сен-Мартен в даний час знаходиться рекламне агентство. Невелика меморіальна дошка на фасаді будівлі нагадує про те, що там сталося.



Оркестр на площі Республіки



Джерело: http://www.kulturologia.ru/blogs/131015/26678/