Де може розпочатися Третя світова війна: названі 5 гарячих точок

Перед початком виборчої президентської кампанії в США відзначають, що деякі світові кризи можуть перерости в більш широкий глобальний конфлікт.

На сторінках National Interest професор школи дипломатії і міжнародної торгівлі Університету Кентуккі Роберт Фарлі назвав п’ять місць, де в 2020 році могла б початися нова світова війна.

Перший варіант — конфлікт між Іраном та Ізраїлем.

На наступному місці в списку — Туреччина. Це пов’язано з наростаючими проблемами між Вашингтоном і Анкарою.

Ще одне потенційно небезпечне місце — Кашмір, де може вибухнути ядерна війна між Індією і Пакистаном.

Також небезпечна ситуація склалася на Корейський півострів, де зберігається напруженість між Північною Кореєю і США.

П’ята гаряча точка — протистояння США і Китаю.