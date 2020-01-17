Пристайко не зміг відповісти, навіщо Зеленський їздив в Оман

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко не зміг назвати конкретну програму візиту президента Володимира Зеленського в Оман.

Відповідне питання главі МЗС на «годині запитань до уряду» поставив співголова фракції «Європейська солідарність» Артур Герасимов.

За словами Герасимова, всі офіційні візити президента в інші країни відбуваються виключно на запрошення глави тієї держави, готуються обов’язково МЗС і обов’язково мають офіційну програму.

У зв’язку з цим народний обранець попросив Пристайко продемонструвати відповідне запрошення президента Оману і озвучити програму візиту Зеленського. Глава зовнішньополітичного відомства не зміг відповісти на поставлене питання, зазначивши, що він готувався обговорювати іншу тему.

«Ці питання є в МЗС, вони прямували вашою фракцією. У мене зараз немає цих документів, я готувався до розмови на нашу збитого літака. Але ми вчасно відповімо вам у відповідності з вимогами депутатського запиту», — сказав Пристайко.