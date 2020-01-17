Гончарук повинен піти, а керівників НБУ і Мінфіну потрібно посадити — експерт

Мабуть не багато зрозуміли, що було опубліковано на «плівках Гончарука». Таку думку висловив сьогодні у Фейсбуці експерт, політичний консультант Тарас Загородній.

Була сходка, на якій представники організованого угруповання НБУ і Мінфіну і яскравий представник грантоедской тусовки з рівнем розуміння процесів в країні на рівні одноклітинного имбецила з двома — трьома слайдами в голові (в народі прем’єр-міністр).

Всі разом намагалися вигадати правдоподібні версії-прикриття розграбування спекулянтами країни через мутки з ОВДП і штучної ревальвацією (з-за якої страждає весь реальний сектор).

Тобто обговорювалося, як прикрити багатомільярдну корупцію (спекулянти вміють красти красиво і багато).

В принципі для мене нічого дивного в цьому немає. Грантоїдів для цього і готують — обслуговувати інтереси спекулянтів і не задавати питань. Хороший державний апарат для обслуговування примітивної аграрної колоніальної економіки (посіяти і зібрати зерно — багато розуму не треба).

Питання: чи хочемо майбутнього африканського бандустана під таким керівництвом?

По хорошому Гончаруку самому пора у відставку, оскільки якщо він залишається, то тут два виведення:

1. Або він у частці від цих муток спекулянтів/

2. Або його розумовий розвиток не дозволяє елементарних процесів, які навколо нього відбуваються. В принципі для грантоеда це нормально. Їх і вчать.

Що стосується керівництва НБУ і Мінфіну, то вони давно повинні сидіти, а не за Кабминам шастати.