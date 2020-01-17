Банк Порошенко зобов’язали перевести 247 млн Януковича під контроль держави

Суд наклав арешт на 247 млн грн на рахунках Міжнародного інвестиційного банку, які належали Всеукраїнський банк розвитку «сім’ї» Януковича, і зобов’язав МІБ перерахувати ці кошти на рахунки Нацагентства з управління заарештованими активами.

Про це повідомляє прес-служба Офісу Генпрокурора.

Офіс генерального прокурора 13 січня звернувся до АРМА з клопотанням про виконання рішення суду. У прокуратурі зазначили, що зазначені кошти були заарештовані у кримінальному провадженні щодо легалізації незаконних доходів за фінансовими операціями оточення екс-президента Віктора Януковича.

Крім того, правоохоронці вивчають законність знаходження грошей ВБР в банку МІБ і «встановлюють причетних до цього рішення».