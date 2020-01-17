«П*здуй додому!» Скандал з українською мовою в Одесі отримав швидку розв’язку

Активісти патріотичних організацій навідалися в одеський супермаркет «ГурманЪ», де напередодні продавщиця-украинофобка образила покупця, що розмовляв українською мовою.

Представник адміністрації магазину принесла свої вибачення української громадськості за співробітницю і заявила, що жінка там більше не працює. Відео з вибаченнями розміщено на Facebook-сторінці активіста Дем’яна Ганула.

«Тільки що я спілкувався з керівництвом мережі «ГурманЪ» і записав відео з позицією магазину. На жаль, нерідкі випадки, коли жителі специфічного міста біля моря так реагують на «солов’їній солов’їну мову». І ви будете розповідати про «утиски» російськомовних?» – повідомив Ганул.

У свою чергу представниця адміністрації супермаркету заявила: «До цього інциденту ми ставимося дуже негативно. Чоловік був у нас на стажування. Начебто було все нормально, але ми не розгледіли її до кінця. Так як офіційно вона ще не була в нас оформлена, то ми тепер її не візьмемо на роботу. За цю дуже неприємну ситуацію приносимо вибачення і будемо намагатися більш ретельно підходити до підбору персоналу».

«Дякую за позицію працівникам мережі, жінка не буде там працювати», – додав активіст.

Представниця магазину вибачилася за співробітницю-украинофобку

Facebook Дем’яна Ганула

Магазин ГурманЪ потрапив у скандал українофобський

michelino.ru