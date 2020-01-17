Приклеївся до трону Путін готується правити вічно — The Economist

Деталі не дуже зрозумілі, але його намір внести поправки до конституції зовсім не схоже на стратегію відходу.

У що грає Володимир Путін? 15 січня російський президент надзвичайно здивував кремлєнознавців. У своєму посланні Федеральним Зборам він оголосив про радикальні зміни в російській конституції і про проведення референдуму з питання цих поправок (які досі дуже незрозумілі).

За цією сенсацією негайно пішла інша. У відставку разом з усім своїм кабінетом пішов прем’єр-міністр Дмитро Медведєв. Поки причини звільнення Медведєва і його заміни на мало кому відомого технократа залишаються таємницею за сімома печатками.

Щоб зрозуміти що відбувається, почнемо з простого факту. За минулі 20 років путінський режим убив занадто багато людей і присвоїв занадто багато мільярдів. Тому резонно припустити, що він ніколи добровільно не відмовиться від реальної влади.

Згідно з чинною конституцією, Путін не зможе більше балотуватися в президенти, коли в 2024 році закінчиться його термін, так як нікому не дозволено займати президентський пост більше двох термінів поспіль. З цієї причини всі завжди припускали, що він так чи інакше буде обходити правила, щоб залишитися біля штурвала.

Таке вже було. Його перші два президентські терміни тривали з 2000 по 2008 рік. Через конституційних обмежень Путін на чотири роки став прем’єр-міністром, а Медведєв у цей час слухняно грав роль президента. У 2012 році Путін повернувся на президентський пост, раптово отримавши додаткові повноваження, а в 2018 році його переобрали на другий термін.

З тих пір всі гадають тільки про одному: на яку посаду він перескочить в 2024 році.

Ми цього не знаємо до сих пір. Один варіант явно полягає в тому, що Путін повернеться на посаду глави уряду. Один аргумент на користь цього є в його виступі.

Він сказав, що хоче зробити цей пост більше важливим, щоб прем’єр мав всі повноваження призначати кабінет (з затвердженням кандидатів в парламенті, який контролює вірна Путіну партія «Єдина Росія») замість президента.

Є й інший, більш ймовірний варіант. Путін може зберегти свою владу, очоливши мало кому відомий, але впливовий орган, який називається Державний рада. Путін у своїй промові сказав, що Держраді в рамках перебудови треба дати більше повноважень і влади.

Насправді, деталі не мають великого значення. Росія є диктатурою, маскирующейся під демократію. Своїми успіхами на виборах Путін багато в чому зобов’язаний тривало кілька років економічного зростання (якого поклали кінець корупція, неконкурентоспроможність, падіння нафтових цін і західні санкції, введені в 2014 році після анексії Криму), а також своїм діям по відродженню радянської імперії, які користуються популярністю.

Але у цієї медалі є й інші причини, ще більш важливі. Це державний контроль над телебаченням, відмова в реєстрації на вибори популярних кандидатів від опозиції, кооптування приручених опозиційних партій, а також арешти і переслідування тих, хто не піддається дресируванню. Вбивства політичних опонентів аж ніяк не сприяють розвиткові змагальності у боротьбі за владу.

Чи буде Путін президентом, прем’єр-міністром, головою Державної ради або почесним головою національної асоціації гравців у бридж (саме на цьому посту Ден Сяопін правил Китаєм довгі роки, пішовши з більш престижних посад) — це не так важливо, як у справжньої демократії. Ніхто також не знає, який остаточний вигляд прийме нова конституція.

Путін, як і багато деспоти до нього, може вирішити, що в новій конституції треба змінити існуючі обмеження щодо термінів правління. Або ж він може вчинити так, як Сі Цзіньпін у Китаї в 2018 році: просто скасувати обмеження по термінах (Путін каже, що не хоче цього робити).

Сі навіть не подумав про те, щоб провести референдум, а просто наполіг на змінах, які дозволять йому керувати країною невизначено довго через покірливе Всекитайські збори народних представників, яке проголосувало за ці заходи майже одноголосно (2 959 голосів з 2 964).

Ще одну модель пропонує Казахстан, де в минулому році у відставку пішов його перший президент Нурсултан Назарбаєв. Піти-то він пішов, але залишився лідером правлячої партії і носієм титулу «Лідер нації».

Америка колись виступала проти таких збочень правил. Але при Дональда Трампа вона цього не робить. Американський президент практично не приховує свого захоплення диктаторами. Так і ЄС навряд чи підійме свій голос, бачачи, як Путін приклеївся до трону. Європу лякає посилюється Китай, а ще вона залежить від Росії, яка поставляє їй газ.

Деспоти будуть з інтересом стежити за подіями в Москві, намагаючись зрозуміти, чи дасть їм Путін корисні підказки про те, як продовжити свою власну владу. А демократи в усьому світі можуть втішати себе лише тим, що навіть довічні правителі не живуть вічно.

Редакційна стаття, The Economist (велика Британія)