Силою заштовхали в машину: озброєні люди намагалися викрасти чоловіка на Черкащині

У Черкаській області двоє зловмисників спробували викрасти чоловіка — його виманили під приводом купівлі авто, побили, заштовхали в машину і спробували вивезти за місто.

Як повідомляють в ГУНП в Черкаській області, жертви викрадення вдалося втекти. Потерпілий звернувся в поліцію — його автомобіль виявили протягом півгодини, а викрадачів затримали через добу.

«Поліцейські, які працювали з потерпілим і отрабатывавшие місце, де був знайдений його автомобіль, виявили речові докази та сліди, які допомогли встановити особу нападника — ним виявився житель Київської області. Його на наступний же день затримали на території міста Черкаси. Також поліцейські встановили і спільника — ним виявився рідний брат зловмисника. Його затримали на території Київської області», — йдеться в повідомленні.

У затриманих провели обшуки і виявили балаклави, форму співробітників поліції, пластикові хомути, якими планувалося пов’язувати потерпілого, шприци з невідомою речовиною і стартові пакети від сім-карт, з яких зловмисники телефонували потерпілому. Також правоохоронці вилучили пістолет з набоями.

Брати задумали викрадення, отримавши інформацію про те, що у потерпілого з собою буде велика сума грошей. «Обидва нападники затримані згідно зі статтею 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Поліцейські встановлюють інших учасників злочинної групи, які можуть бути причетні до скоєння кримінального злочину і перевіряють затриманих на причетність до скоєння аналогічних злочинів на території України», — відзначили в поліції.

Кримінальне провадження відкрито за частиною 3 статті 289 Кримінального кодексу України — заволодіння транспортним засобом, вчинене організованою групою, поєднане з насильством, небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого. Вирішується питання про відкриття інших кримінальних проваджень.