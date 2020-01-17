Затриманий у Єгипті журналіст Анадолу повернувся додому

Журналіст турецького інформаційного агентства “Анадолу” Хільмі Балджи, який разом з трьома іншими працівниками бюро в Каїрі, був 14 січня затриманий поліцією, повернувся до Туреччини.

Про це повідомляє інформагентство Анадолу.

“Громадянин Туреччини Хільмі Балджи, затриманий в ході рейду єгипетської поліції в офісі агентства “Анадолу” в Каїрі, був звільнений і повернувся до Туреччини”, – йдеться у повідомленні.

Після прибуття до Туреччини, журналіст подякував президенту країни, главі МЗС та керівництву агентства за внесок, зроблений у його звільнення, та висловив надію, що інші затримані також будуть звільнені.

Як повідомлялося, єгипетська поліція 14 січня ввечері увірвалась до офісу турецького інформаційного агентства “Анадолу” в Каїрі. Поліцейські затримали чотирьох працівників, один з яких є громадянином Туреччини, та вивезли їх у невідомому напрямку. Силовики також провели обшук у приміщенні та відмовилися повідомити причину затримання.

Фото: АА