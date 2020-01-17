Напав на чоловіка з ножем і зняв це на відео: деталі страшного інциденту в Дніпрі

У Дніпрі розслідується злочин, в якому підозрюють 19-річного хлопця.

Прокуратура Дніпропетровської області повідомляє, що у грудні 2019 року група молодиків напала на двох людей біля одного з ресторанів Дніпра. Спочатку жертвам розпилили в очі газ, а потім почали наносити численні удари і заволоділи їх грошовими коштами, мобільним телефоном, фітнес-трекером, а також іншим майном.

При цьому один з нападників завдав кілька ударів ножем потерпілому, знімаючи процес на мобільний телефон. Ролик він виклав в одну з соцмереж.

Зараз підозрюваного утримують під вартою.