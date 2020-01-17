Вбивство Шеремета: алібі Дугарь підтвердили військові

Печерський районний суд Києва 17 січня продовжив розглядати клопотання захисту підозрюваною у справі вбивства Павла Шеремета медсестри Яни Дугарь про зміну запобіжного її припинення. Усі виступаючі в суді військовослужбовці підтвердили її алібі, повідомляє Українська правда.

Так, колишній військовий Денис Громов заявив, що вперше побачив Дугарь в 66-му армійському госпіталі Покровська 16 липня 2016 року після того, як отримав поранення на передовій.

«Я навіть не знав, що її звати Яна, до всіх цих подій, я просто її запам’ятав в обличчя… Я знаходився в госпіталі з 16 по 18 число. Я її не бачив кожну секунду, кожну хвилину, але я її бачив кожен день», — сказав свідок.

Інший військовослужбовець, Петро Плебенович, розповів, що вперше побачив Яну 17 липня 2016 року, коли вона ставила йому крапельницю.

«На наступний день (17 липня. Ред.) вона мені знову ставила крапельниці, робили уколи, тому що у мене з’явилися сильні болі», — сказав під присягою свідок.

Заслухавши показання свідків, суд відклав засідання до 24 січня. Причиною стала відсутність матеріалів справи — їх нібито не встигли передати з Апеляційного суду Києва.

Нагадаємо, за версією звинувачення, Дугарь 15 і 18 липня 2016 року фотографувала камери відеоспостереження поблизу місця проживання Павла Шеремета в Києві.