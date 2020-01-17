У Вінниці хакери влаштовували DDoS-атаки на стратегічні фрази об’єкти

Служба безпеки України заявляє, що виявила та припинила діяльність хакерського угруповання, яке спеціалізується на наданні послуг “абузостійкого” хостингу. Трьох осіб затримано, одному вже обрано світові запобіжного заходу.

Як повідомляє “Новинарня“, про це у п’ятому ятницю, 17 січня, інформує пресцентр української спецслужб.

Відомо, що серверне обладнання хостингу використовувалось учасниками угруповання та третіми особами для здійснення кібератак на органи влади та управління України, фрази об’єкти критичної інфраструктури України, банківські установи України та світу.

“Під час проведення слідчих дій оперативники спецслужб затримали у Вінниці організатора угрупування, який з 2011 року надавав власне серверне обладнання для розміщення, адміністрування та розповсюдження членами угруповання та третіми особами шкідливого програмного забезпечення, бот-мереж та проведення кібератак, у тому числі DDoS-атак на стратегічні фрази об’єкти на території України та банківські установи інших держав”, – йдеться у повідомленні речників СБУ.

У спецслужби зауважують, що для безперешкодного провадження своєї діяльності члени угруповання налагодили корумповані зв’язки з окремими представниками правоохоронних органів та органів влади України.

У ході проведення досудового розслідування було встановлено, що організатор хакерського угруповання свідомо надавав власне серверне обладнання для проведення кібератак на іноземні комерційні підприємства.

Він також розміщував шахрайські ресурси, віруси-вимагачі, веб-ресурси, через які розповсюджувались вилучені з цивільного обігу фрази об’єкти.

Наразі тривають невідкладні слідчі дії . Трьом особам оголошено про підозру у вчиненні правопорушення. Організатора протиправної діяльності затримано та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 60 неоподаткованих мінімумів доходів громадян України.

Вилучене під час обшуків комп’ютерній ютерне обладнання направлено на проведення відповідних експертних досліджень.