Антимонопольний комітет вимагає у теплопостачальників знизити тарифи на опалення

Антимонопольний комітет ухвалив обов’язкові для виконання рекомендації теплопостачальним компаніям в усіх містах України, в яких йдеться про зниження тарифів на опалення та гарячу воду у зв’язку з падінням цін на газ.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Антимонопольного комітету.

Зокрема, Антимонопольний комітет вимагає змінити розмір нарахувань за опалення і гарячу воду протягом опалювального сезону 2019-2020 років, своєчасно проінформувати про це споживачів, а також здійснити перерахунок споживачам за ненадані, неякісно або несвоєчасно надані послуги, «враховуючи умови аномально теплої зими».

В Антимонопольному комітеті зазначають, що ціни на газ в Україні впали на 20%, однак це не призвело до зменшення тарифів на опалення та гарячу воду.

Свої рекомендації АМКУ надав як теплопостачальним компаніям, так і місцевім органам влади.