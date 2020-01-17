У МАУ розповіли, коли в «Бориспіль» доставлять тіла загиблих українців

Репатріація тел українських громадян, загиблих в авіакатастрофі літака рейсу PS752 “Міжнародних авіаліній України”, відбудеться в неділю, 19 січня.

Про це повідомляє прес-служба МАУ в Facebook, передає УНН.

«Загиблі українські пасажири і екіпаж рейсу PS752 повертаються в Україну в неділю, 19 січня», — повідомили в МАУ.

У прес-службі зазначили, що церемонія пам’яті загиблих відбудеться у Терміналі Міжнародного аеропорту «Бориспіль».

«Доступ відкритий для всіх. Збір біля входу в Термінал В о 12:00. Попрощатися із загиблими можна з 13:00 до 19:00», — додали в прес-служба.

Нагадаємо, раніше Офіс Президента України повідомив, що 19 січня відбудеться церемонія пам’яті загиблих в результаті катастрофи літака компанії «Міжнародні авіалінії України» в Ісламській Республіці Іран.

Як повідомлялося раніше, літак МАУ зазнав аварії недалеко від столиці Ірану Тегерана, незабаром після вильоту, вранці 8 січня.

На борту літака було 167 пасажирів (більшість з них громадяни Ірану і Канади) і 9 членів екіпажу — громадяни України. Всі вони загинули. В ніч на 11 січня Іран визнав, що український літак був збитий ракетою.