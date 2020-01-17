Вбивство Шеремета: Засідання у справі Дугарь перенесли на 24 січня

Суд продовжить розглядати клопотання захисту про зміну запобіжного заходу підозрюваній у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Яні Дугарь 24 січня.

Повідомляє портал АНТИКОР з посиланням на ЗМІ.

Засідання перенесли, тому що з апеляційного суду досі не передали матеріали справи щодо першої інстанції, яка обрала запобіжний захід. Клопотання про дослідження цих матеріалів було подано стороною обвинувачення.

У п’ятому ятницю, 17 січня, Печерський суд допитав ще двох свідків, які підтвердили алібі Яні Дугарь. Вони заявили, що бачили її в момент скоєння злочину на території 66-го військового медичного госпіталю в Покровську в Донецькій області.