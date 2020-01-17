Зеленський зажадав у Гончарука переглянути астрономічні премії керівництва «Нафтогазу»

Керівники українського «Нафтогазу» повинні бути не тільки прагматичними менеджерами, але ще і залишатися людьми.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив на зустрічі з прем’єр-міністром Олексієм Гончаруком, обговорюючи питання астрономічних премій, отриманих керівництвом НАК «Нафтогаз».

Відеозапис зустрічі з’явилася на Facebook-сторінці Офісу президента.

Зеленський зазначив, що передбачені контрактами премії керівництва «Нафтогазу» за отримані від російського «Газпрому» $2,9 млрд за рішенням Стокгольмського арбітражу можуть обернутися внутрішньоукраїнських скандалом.

«…Хочу, щоб ви розібралися з ситуацією, яка також обернеться великим скандалом: НАК «Нафтогаз», з приводу їх відсотки, які вони отримують з 2,9 млрд доларів, які ми отримали від РФ. Тим відсотком вони отримують, згідно з контрактом, 29 млн доларів… Вони повинні бути не тільки прагматичними менеджерами, але ще і залишатися людьми. Знайти вихід з цієї ситуації, запропонувати вихід з цієї ситуації», — сказав Зеленський.

За словами президента, якщо менеджери не почують Гончарука, тоді їм доведеться почути людей і юристів. І доведеться повністю перезавантажувати «Нафтогаз».