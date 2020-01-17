Рада звернулась до президента і парламенту Італії у справі Марківа

Верховна Рада просити президента і парламент Італії забезпечити прозорість, об єктивність та неупередженість апеляційного провадження стосовно старшого сержанта Національної гвардії України Віталія Марківа.

Як повідомляє “Європейська правда” з посиланням на пресслужбу парламенту, відповідну постанову ВР ухвалила у п’ятому ятницю, 17 січня.

У постанові йдеться, що Верховна Рада з розчаруванням сприйняла рішення суду міста Павія, згідно з яким українського нацгвардійця Марківа було засуджено до 24 років ув’язнена язнення за звинуваченням у причетності до вбивства італійського журналіста Андреа Роккеллі.

Рада вважає, що справа Марківа продемонструвала очевидні порушення принципів верховенства права, і звертає увагу на те, що процес проходив у глибоко антиукраїнській атмосфері.

Парламентарі підкреслюють: докази сторони обвинувачення базувалися на чутках та упередженнях, суд відхилив запит на проведення огляду місця події на горі Карачун, а ймовірну причетність російської та проросійської сторони, присутніх там під час трагедії, не розслідували.

Депутати наголошують, що під час судового розгляду не було надано чітких однозначних доказів вини українських військових взагалі чи Віталія Марківа зокрема.

“Верховна Рада України вважає рішення суду міста Павія від 12.07.2019 стосовно громадянина України Віталія Марківа таким, що наносити шкоду суверенним правам держави Україна”, – йдеться в постанові.

Депутати просять президента та парламент Італії в межах своїх повноважень забезпечити прозорість, об єктивність та неупередженість апеляційного провадження стосовно Віталія Марківа.