На Закарпатті чоловік був одягнений в костюм клоуна-вбивці і лякав людей

Співробітники правоохоронних органів Закарпатської області встановили особу чоловіка, який лякав на вулицях громадян в костюмі клоуна-вбивці.

Про це повідомила прес-служба місцевого управління Національної поліції.

24-річний житель області був одягнений в костюм героя книги Стівена Кінга і голлівудського фільму жахів «Воно» Танцюючого клоуна Пеннівайза.

У такому вигляді чоловік розгулював вулицями різних міст Закарпаття і лякав пересічних перехожих і знімав це на камеру. Далі він ці ролики викладав у соціальних мережах.

Всього він встиг зняти дев’ять відео в Мукачеві, Ужгороді та Іршаві.

Костюм поліцейські вилучили у зловмисника. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 300 КК України (виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості).