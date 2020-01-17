Міністр оборони пообіцяв в цьому році тільки закликати українців старше 19 років

Призов на строкову службу не пошириться на юнаків 18-ти і 19-ти років, якщо вони добровільно не захочуть вступити до лав Збройних сил України.

Про це заявив міністр оборони України Андрій Загороднюк, підкресливши, що в 2020 році порядку отримають тільки молоді люди від 20 років, а українці 18 і 19 років зможуть пройти службу за власним бажанням, передає прес-служба Міноборони.

«Ніхто з хлопців до 20 років до проходження строкової служби примусово залучатися не буде», — зазначив міністр.

За його словами, призовний вік з 18 років прописаний в законі і ніколи не змінювався, тому президентський указ «Про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу в 2020 році» відповідає чинному законодавству України.

«У той же час ми отримуємо багато звернень і побажань по можливості проходити строкову службу саме з 18 років. Аргументація — раціональне планування молодим людиною своїх подальших кроків у навчанні, працевлаштуванні та особистому житті», — сказав Загороднюк.

Міністр оборони також звернув увагу, що зараз йде активна робота над розробкою концепції анонсованої реформи призову. «Ця реформа вимагає часу і змін в законодавстві, до її обговорення обов’язково буде залучено громадськість, цей процес буде максимально відкритим», — розповів він.

Також він нагадав, що військовослужбовці строкової військової служби, не залучаються для виконання завдань в районі проведення операції Об’єднаних сил.