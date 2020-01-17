Зарплата нардепа повинна становити 1000 доларів в місяць — опитування

В Україні народним обранцям повинна виплачуватися зарплата близько 25 334 тис. грн. в місяць (що відповідає трохи більше 1 тис. доларів), цієї суми мало вистачити на місяць і такий обсяг зарплати достатній для якісної роботи та запобігання корупції.

Про це свідчать дані опитування компанії Research & Branding Group.

Результати соціологічного опитування показують і відповідь на питання про те, чи треба взагалі платити депутатам зарплати. Так, більшість українців (70%) відповіли «треба», п’ята частина опитаних (22%) відповіли негативно, а ще для 8% респондентів така постановка питання виявилася складною для однозначної відповіді.

Рівень зарплати народного депутата України, достатній для задоволення фінансових потреб, на думку опитаних, має становити 25 334 грн. При цьому середній рівень пенсії має бути 11 041 грн, а середній по Україні достатній рівень зарплати — 19 275 грн (на вересень 2019 р.)

Зазначимо, що опитування проводилося в період з 7 по 18 листопада 2019 року. Опитано 1805 респондентів у віці від 18 років і старше. Вибірка репрезентує населення України за статтю, віком, типом населеного пункту і регіону проживання (за винятком непідконтрольних територій Донецької та Луганської областей, АР Крим, р. і Севастополь). Метод опитування – особисте формалізоване інтерв’ю. Максимальна похибка вибірки не перевищує +/-2,4%.