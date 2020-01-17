Малюська з-під столу підтримав «пішов у відставку» Гончарука: фото

Глава Міністерства юстиції Денис Малюська оригінально підтримав подав у відставку главу Кабміну Олексія Гончарука.

До свого посту на Facebook він прикріпив фотознімок, на якому його тіло, крім руки, знаходиться під столом.

«Навіть якщо буду помирати (не те що перебувати в статусі в. о.) все одно рука дотягнеться підписати наказ про звільнення того, хто почне саботувати або працювати упівсили, очікуючи можливої зміни керівництва)», — повідомив Малюська.

Міністр зазначив, що своїм постом підтримує главу Кабміну, оскільки вважає його «найкращим прем’єром в історії України».