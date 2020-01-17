Японський міністр взявши декрет – він став першим високопосадовцем в країні, який це зробив

Міністр охорони навколишнього середовища Японії Шинджиро Койзумі взявши відпустку за доглядом за новонародженим сином.

Це перший випадок у Японії, коли високопосадовець-чоловік бере декрет, пише УНІАН.

«Сьогодні опівночі я ставши батьком. Мама і дитина здорові. Я дуже радий цьому», – заявив він 17 січня.

У середу Койзумі оголосив, що він матиме відпустку у зв’язку з народженням сина за умови, що це не вплине на його обов’язки у парламенті й уряді.

У своїй заяві чоловік зізнався, що рішення взяти декрет – делікатна тема у Японії та має свої переваги й недоліки.

«Це перший такий випадок. І коли ви робите щось безпрецедентне, це завжди критикують», – сказав він, додавши, що його приклад «допоможе створити суспільство, яке колись зробить декрет для чоловіків нормою, а не приводом для новини».

Оскільки в Японії спостерігається старіння нації й скорочення народжуваності, уряд почав просувати відпустку за доглядом дитини.