Частини українців дозволять не розмитнювати «евробляхи»: профільний комітет уже схвалив закон

В Україні особам з інвалідністю I і II категорій з числа учасників ліквідації наслідків аварії Чорнобильській АЕС можуть дозволити не розмитнювати свої автомобілі. Відповідний законопроект (№2277) зараз розглядається у Верховній Раді.

Інваліди-чорнобильці зможуть не платити митні платежі за автомобілі віком не більше 7 років. Якщо автомобіль старше 7 років, то тоді їм доведеться розмитнювати.

Законопроект передбачає, що якщо інваліди-чорнобильці скористалися своїм правом безкоштовного ввезення автомобіля в Україну, то тоді у них не буде пільгового проїзду в громадському транспорті.

Затвердять народні депутати законопроект №2277? Думаємо, затвердять, адже у нього багато прихильників. До того ж цей законопроект вже схвалили в профільному комітеті (Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів).

Нагадаємо, що у Верховній Раді зараз обговорюється законопроект, що передбачає введення так званої доступною розмитнення. Його обговорюють вже кілька місяців, але далі справа поки не йде. Міністерство фінансів цей законопроект не схвалив. Кабмін йому взагалі ще не дала свою оцінку.