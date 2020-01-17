Ocean Plaza знову почав свою роботу після масштабної потопу

Київський торгово-розважальний центр Ocean Plaza відновив свою роботу після масштабного затоплення, яке відбулося в понеділок увечері, 13 січня.

б це повідомили в прес-службі ТРЦ на сторінці в Facebook.

Свою роботу комплекс почав у четвер, 16 січня, близько 12:00. Це сталося після ліквідації наслідків прориву магістрального трубопроводу на вулиці Антоновича у Голосіївському районі.

Також, за словами очевидців, в торговому центрі завершена основна частина внутрішніх робіт (поверхи 1 і 0) і нівельовані наслідки аварії, зокрема усунені наслідки затоплення, перевірена працездатність всіх внутрішніх інженерних систем будівлі.

Також відомо, що в середу, 15 січня, технічні та рятувальні служби провели повну перевірку приміщення на якість роботи систем безпеки.