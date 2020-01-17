Ціни в п’ять разів вище — Укрзалізниця купила кондиціонери за 28 мільйонів

Завод «Екватор» повинен поставити 19 комплектів дахових систем кондиціонування

Компанія «Укрзалізниця» через свою філію «Центр забезпечення виробництва» замовила у миколаївського заводу «Екватор» кондиціонери для пасажирських вагонів за ціною в 5 разів більше, ніж в інтернет-магазинах. Про це повідомляється в програмі «Наші Гроші», журналісти якої посилаються на дані системи закупівель ProZorro.

Відзначається, що всього кондиціонерів було придбано на 28,43 мільйона гривень. Завод «Екватор» повинен поставити «Укрзалізниці» 19 комплектів дахових систем кондиціонування повітря АВК-25 з індивідуальним регулюванням температури в кожному купе.

Технічні характеристики кондиціонерів зможуть забезпечити охолодження до 30 кВт і обігрів в режимі теплового насоса в 20 кВт. Вартість комплекту для одного вагона склала майже 1,5 мільйона гривень.

Повідомляється, що на даний момент найдорожчим і найпотужнішим серед кондиціонерів, які можна замовити через інтернет-магазини, є канальний інверторний Mitsubishi Heavy FDU250VS за 323 тисячі гривень. Він має продуктивність, порівнянну з тими кондиціонерами, які закупила «Укрзалізниця» за ціну в 5 разів вище.

До речі, в 2018 році «Центр забезпечення виробництва» вже замовляв у посередника ТОВ «СП Климатехника» кондиціонери АВК-25 за 1,14 млн грн. Однак тоді вони були оснащені одним компресор, а зараз їх продуктивність покращено за рахунок установки двох компресорів.

Відомо, що завод «Екватор» належить голові його наглядової ради Сергію Кантору, який також є депутатом Миколаївської міськради від партії «Наш край». За даними ProZorro, єдиним конкурентом «Екватора» було харківське «НВО «А. Т. О. Р.» Володимира Морозова.