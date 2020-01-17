Повінь – зміна системи

Menu
Close

Российский школьник избил учительницу за сломанный наушник

17.01.2020

В Москве ученик восьмого класса устроил дебош в школе и избил учительницу за то, что та сломала его наушники.

Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Из сообщения следует, что ребенок сидел в наушниках на уроке физики, а учительница попыталась это прекратить. Она дернула провод и порвала его. Тогда мальчик решил «отомстить»: «сначала учительнице, потом пульту от интерактивной доски, а затем и двери в классе». Подробности дебоша не уточняются.

По информации издания, подростка смогла остановить его бабушка, которую вызвали в школу. Пострадавшую учительницу отправили на больничный. Подростку, который уже оставался на второй год, придется проучиться в восьмом классе и в следующем учебном году.

: ua.today

Читайте також:   На трасі Одеса-Київ невідомі люди в масках напали на поліцейський пост (ФОТО, ВІДЕО)
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *