Похищение бизнесмена в Черкассах: полиция задержала подозреваемых

Вооруженные злоумышленники пытались вывезти мужчину за город, но тому удалось убежать. Однако подозреваемым инкриминируют только незаконное завладение автомобилем.



© Национальная полиция Украины



© Национальная полиция Украины



© Национальная полиция Украины

В Черкассах вооруженные злоумышленники пытались похитить местного бизнесмена. Мужчине удалось убежать, и правоохранители в течение суток задержали подозреваемых, сообщила областная полиция в пятницу, 17 января.

Злоумышленники встретились с потерпевшим под предлогом покупки автомобиля. Мужчину избили, угрожая пистолетом, надели на него наручники и на его же автомобиле пытались вывезти за город. По дороге потерпевший выпрыгнул из автомобиля и убежал от похитителей, а затем обратился в полицию.

В области был объявлен план “Сирена”. Полицейские обнаружили автомобиль бизнесмена в течение получаса, однако похитителей в нем не было. На основании следов и других вещественных доказательств, обнаруженных в салоне автомобиля, правоохранители установили личность одного из подозреваемых. Им оказался житель Киевской области, на следующий день его задержали в Черкассах. Сообщником подозреваемого полиция считает его родного брата, которого задержали на Киевщине.

В ходе обысков в жилье и автомобилях братьев правоохранители изъяли балаклаву, полицейскую форму, пластиковые хомуты, шприцы с неизвестным веществом и стартовые пакеты sim-карт, с которых они звонили потерпевшему. Подозреваемые также указали место, где спрятан пистолет с патронами, которым они угрожали потерпевшему.

По данным следствия, злоумышленники знали, что у бизнесмена будет с собой крупная сумма денег. Полиция устанавливает других возможных участников преступной группы.

Уголовное производство зарегистрировано по ч. 3 ст. 289 Уголовного кодекса (незаконное завладение транспортным средством, совершенное организованной группой по предварительному сговору с применением насилия). Если вину подозреваемых докажут в суде, им грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества либо без таковой.

В декабре пришлого года полиция задержала двоих мужчин по подозрению в похищении помощницы народного депутата ради выкупа. По данным следствия, ранее судимые злоумышленники собирались требовать 500 тысяч долларов за освобождение женщины. В ходе обысков у них изъяли два шприца с неизвестным веществом и боевую гранату.