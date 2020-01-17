На Львівщині зупинився підйомник з 25 туристами

У Львівській області рятувальники знімають туристів з підіймача, який зупинився на горі Погар поблизу смт Славське Сколівського району.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби України з питань надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що про зупинку крісельного витягу (канатної дороги) рятувальників повідомили про 17:00. Рятувальні роботи все ще тривають, залучили 14 фахівців та 3 одиниці техніки.

«Попередня причина зупинки — несправність редуктора. Проводяться заходи щодо зняття туристів з підіймача», — йдеться у повідомленні.

Станом на 18:00 вже зняли 8 дорослих та 3 дітей. За даними ДСНС, на підйомнику ще перебувають орієнтовно 14 людей.