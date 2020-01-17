Крик і море крові: бійцівський собака напала на дітей прямо в будівлі школи

Собака бійцівської породи напав на учнів школи № 1 міста Vytegra Вологодської області і покусала шістьох із них.

Після появи в інтернеті інформації про інцидент, ситуацією зацікавилися співробітники регіонального управління Слідчого комітету. Про це повідомляється на сайті відомства, передає УНН.

За інформацією місцевих ЗМІ, собака, що належить місцевій жительці, забігла в будівлю школи вдень 16 січня і напала на учнів початкових класів. Після інциденту син власниці собаки, який навчається в цій же школі в старших класах, вивів тварина з будівлі. Потерпілим дітям потрібна була медична допомога.

“Керівник слідчого управління Слідчого комітету Російської Федерації по Вологодської області Е. Ю. Шрамко доручив підлеглим співробітникам провести дослідчу перевірку за розміщеним у засобах масової інформації повідомлення про напад собаки на дітей в освітньому закладі Vytegra”, — йдеться в повідомленні.

Свою перевірку початку також прокуратура Вологодської області.