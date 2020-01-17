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На Харківщині затримали росіянина з прицілом до гранатомету

17.01.2020

Прикордонники Харківського загону припинили спробу незаконного переміщення через кордон оптичного прицілу до гранатомету громадянином Росії.

Росіянин мав намір повернутися на батьківщину через пункт пропуску Гоптівка. Він їхав в автомобілі Renault.

«Під час спільного з митниками огляду автомобіля в ручній поклажі росіянина прикордонники виявили навчальний оптичний приціл до гранатомета. Знахідка є товаром подвійного призначення», – йдеться в повідомленні Держприкордонслужби.

Приціл був вилучений та переданий співробітникам інших компетентних правоохоронних органів.

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