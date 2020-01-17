На Харківщині затримали росіянина з прицілом до гранатомету

Прикордонники Харківського загону припинили спробу незаконного переміщення через кордон оптичного прицілу до гранатомету громадянином Росії.

Росіянин мав намір повернутися на батьківщину через пункт пропуску Гоптівка. Він їхав в автомобілі Renault.

«Під час спільного з митниками огляду автомобіля в ручній поклажі росіянина прикордонники виявили навчальний оптичний приціл до гранатомета. Знахідка є товаром подвійного призначення», – йдеться в повідомленні Держприкордонслужби.

Приціл був вилучений та переданий співробітникам інших компетентних правоохоронних органів.