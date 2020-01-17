Єдиний натиснув червону кнопку»: наступник Яременко відзначився в Раді по справі Марківа

Народний депутат від фракції «Слуга народу» Олександр Мережко, який 17 січня став головою комітету з міжнародних зв’язків, був єдиним, хто не підтримав заяву до влади Італії щодо апеляційного провадження нацгвардейца Віталія Марківа.

Про це свідчать результати поіменного голосування, які з’явилися на сайті Ради.

Примітно, що Мережко відзначився два рази – спочатку він виступив проти включення проекту заяви до порядку денного (також ставши єдиним незгодним нардепом), а незабаром не підтримав і сам документ.

У мережі обурилися ситуацією. Увагу звернули на те, що таке рішення прийняв не рядовий нардеп, а отримав настільки знаковий пост «слуга».

Запам’ятайте цю сепарскую харю. Слуга народу Олександр Мережко. Єдиний депутат Ради, який проголосував ПРОТИ парламентського заяви в підтримку українського військового Віталія Марківа #FreeMarkiv. І це не якийсь там рядовий ЗЕпутат, а ГОЛОВА КОМІТЕТУ ІЗ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ pic.twitter.com/7a9T3yRtFC

— Львівський метрополітен (@natohawks) January 17, 2020