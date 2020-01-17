Медведчук почав платити своєї партії

Народний депутат України і кум Володимира Путіна — Віктор Медведчук — відразу після нового року, зробив добровільний внесок в партію в розмірі 805 тис. гривень.

Повідомляє портал АНТИКОР з посиланням на ЗМІ.

У змінах про майновий стан зазначено, що предметом угоди, з-за якої були понесені витрати, є рухоме майно.

Яке саме майно було подаровано партії — невідомо.

У листопаді 2019 року Медведчук також продавав рухоме майно за ціною 1,1 млн гривень, тоді покупцем виявилася інвестиційна компанія «СПОРТ-ТУР», власником якої є його дружина — Оксана Мраченко. Незважаючи на дороге придбання, на 1 грудня 2019 року, ця компанія мала податковий борг у розмірі 155 тис. гривень.

У вересні 2019 року Медведчук отримав зарплату в розмірі 174,5 тис. гривень від інвестиційної компанії «Гармонія», власником якої є його дружина.

Додатково у вересні 2019 року за оренду майна «АГРО-ХОЛДИНГ МС», який належить Рінату Ахметову, виплатив Медведчуку 148 тис. гривень.